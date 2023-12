Gli auguri della minoranza alla città.

I consiglieri comunali Franco Vanni e Antonio Sorgetti fanno gli auguri ai cittadini di Ortona.

“ Il Natale non ha colori politici, il natale dovrebbe unire “ è la riflessione di Franco Vanni al microfono di Anna Maria De Grandis , nell'intervista realizzata con la collaborazione della Dpe Video di Edoardo di Pierro ,

“ Vorrei che fosse natale anche tra opposizione tra maggioranza- continua - per creare una sintesi e un’unione per fare il bene della citta”, “ma - aggiunge - purtroppo anche quando l'opposizione propone delle problematiche delle iniziative tanto buone per la citta e per i cittadini non vengono accolte ” .

“ non è il momento di fare polemica, è il momento di essere uniti - sottolinea - prima di formulare gli auguri di - sereno Natale a tutti i cittadini di Ortona”

Un invito a “ non dimenticare i nostri cari " da Antonio Sorgetti

e di vivere la vita " nel ricordo delle persone che abbiamo avuto la fortuna di vivere insieme "