L' Accademia di Aracne è l'Ortonese doc 2023

L'Associazione Culturale Ortonese, dal 2014, consegna il suo riconoscimento di ORTONESE DOC annualmente.



Il riconoscimento viene attribuito a chi si sia particolarmente distinto per iniziative di carattere sociale, sport, scuola, arte e che abbia così divulgato positivamente il nome di Ortona.



“Quest'anno, l'associazione - dice il Presidente Claudio Di Lizio - ha deciso di dare il Riconoscimento di ORTONESE DOC 2023 all'Accademia di Aracne.”

La consegna è avvenuta venerdì 22 dicembre.

presso il bar Pausa Caffè.





L' Accademia, nasce nel 2019 da un'idea di Shirley Rowlands , che ne è la Presidente. Oltre ad essere una realtà ben inserita nel territorio, raccoglie nel suo collettivo persone dinamiche e desiderose di partecipare in modo attivo alla vita cittadina.



Nell’edizione 2020 e nel 2021, ha partecipato alla mostra collettiva di arte contemporanea di Villa Borghese a Roma Back to Nature.

Sempre nella Capitale, l’Accademia di Aracne è stata chiamata, dall’allora Sindaca Raggi, per rendere omaggio a Rino Gaetano in occasione del 40° anniversario della sua scomparsa.

Con l’istallazione Magical Sunset in Sicily, l’accademia rientra nell’ambizioso progetto culturale di Noto Born in Italy – Travel and Joy, ideato da Federica Borghi e Alessia Montani e realizzato da M’AMA.ART e Icons Productions in collaborazione con Sistema Museale Iblei e Museo dell’Anima, con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico.

Nell’incantevole cornice di Capalbio, un territorio dove la passione per il vino si incrocia con l’arte l’Accademia di Aracne ha realizzato una delle sue più magiche istallazioni. Vive le vin, un’opera che vuole omaggiare Niki de Saint Phalle e il suo affascinante e visionario Giardino dei Tarocchi.

Per L’olmo virtuoso, tanto caro ai cittadini teramani e commissionato dal Comune di Teramo, l’intervento di Yarn bombing ideato e realizzato dall’Accademia si è ispirato al piatto gastronomico tipico teramano: le Virtù.

In occasione del Gran Premio di Formula E 2022 tenutosi a Roma Eur è stata realizzata un’installazione su 11 alberi all’interno del E-Village ispirata al futurismo di inizio secolo per rappresentare il movimento dinamico e rotatorio del pneumatico rimanendo aderenti al logo ufficiale della gara.

L’accademia di Aracne è stata coinvolta nell’allestimento della città di Ortona, prima Tappa cronometro del Giro d’Italia 2023, realizzando 4 installazioni urbane site sul percorso dei corridori che hanno fatto da sfondo prestigioso ad oltre 5 ore di diretta televisiva.

Totemi, installazione artistitica site specific è stata realizzata per ArteParco, 6°edizione 2023, a cura di SkyArte nel parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise in un percorso dedicato sito a Pescasseroli.

In occasione della cena di raccolta fondi per l’ospedale infantile Regina Margherita di Torino Progetto Neogen, organizzata dalla Fondazione Maria Teresa Lavazza il 30 novembre 2023, il collettivo Accademia di Aracne ha avuto l’onore di essere scelto tra i 12 artisti presenti all’evento. L’opera presentata “incidente di Natale” è stato battuto all’asta da Christie’s nel corso della serata di beneficienza.

Sono anche stati ospiti di varie trasmissioni tv tra cui le più importanti sono Linea Verde, Sky Arte , Rete 4 e Rete 8.

Albo del Riconoscimento associativo "ORTONESE DOC":

2023 - Accademia di Aracne.

2022 - Federica Bruni

2021 - Rocco Tucci

2020 - Associazione "CNAB Soccorso"

2019 - Associazione "Il Cammino di S.Tommaso"

2018 - Maria Luisa Orlandi

2017 - Consuelo Mangifesta

2016 - Franco Sciusco

2015 - Accademia dello Spettacolo

2014 - Don Gigi Giovannoni