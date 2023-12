Natale 2023 - Il Sindaco Castiglione: “ approfittiamo di questo Natale per cercare di tornare ad essere ortonesi veri “

Il Sindaco di Ortona, Leo Castiglione, per il Natale 2023 esprime “ un ringraziamento ai cittadini che apprezzano ed ai cittadini che non apprezzano “ l'operato della sua amministrazione, e invita , al microfono di Anna Maria De Grandis , ( nell'intervista realizzata con la collaborazione della Dpe Video di Edoardo di Pierro ) , ad approfittare ” di questo Natale per cercare di tornare ad essere ortonesi veri “

L'occasione è stata utile anche per ripercorrere gli appuntamenti dell’ottantesimo della liberazione di Ortona il “ racconto che parte dalla fuga del re alla festa della liberazione " e sottolineare, da parte del sindaco, la partecipazione della scuola agli eventi “ per coltivare la memoria e tramandarla alle future generazioni " e la loro attenzione ai temi proposto nel corso degli eventi già realizzati .

Tra i prossimi appuntamenti è stato sottolineato l'importanza di quello del 27 dicembre : un consiglio comunale straordinario con la partecipazione della municipalità di Ortona, Cassino e Minturno, tre municipalità gemellate per aver vissuto gli episodi della battaglia per la liberazione “ unite nella guerra e unite per trasmettere un messaggio di pace e di quelli in programma per il 28 dicembre, ripercorrendo le tappe che hanno portato alla scelta dell'assegnazione del premio alla memoria di Ada D'Adamo

Un pensiero del sindaco alla sua amministrazione: “ Soddisfatto di come sta lavorando la nuova giunta ”, evidenziando che “ si sono usati strumenti diversi dalla democrazia per cercare di far cadere l’amministrazione “ e “ mi fermo quì - puntualizza - perchè siamo a Natale e il sindaco è di animo buono ” e sottolinea come “ amministrare una città non significa solo fare un pezzo di asfalto la citta , ma amministrare a 360 gradi " .