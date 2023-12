Il Premio 28 Dicembre assegnato alla scrittrice Ada D'Adamo

L'edizione numero 28 del riconoscimento che la città di Ortona conferisce ogni anno ad un suo concittadino che ha dato lustro alla città e che ne ha promosso la conoscenza al di fuori dei confini comunali, assume un significato particolare perché è assegnato alla memoria di Ada D'Adamo, prematuramente scomparsa lo scorso aprile, vincitrice del Premio Strega con il libro "Come d'aria".

«Il premio rappresentato dalla scultura l'Alfiere di Valter Polleggioni – sottolinea il sindaco Leo Castiglione che ha fatto la scelta sulle tre proposte selezionate dalla commissione tecnica – quest'anno si lega fortemente alla memoria, di una scrittrice e madre che ha avuto la forza di raccontare una storia umana e personale che lascia senza fiato e che lascia aperte tante riflessioni, ma anche alla memoria di una comunità che proprio ottanta anni fa voltava pagina e iniziava il suo racconto di rinascita, grazie alla forza, alla determinazione e alla volontà di una generazione che uscita dal dramma della guerra ha ricostruito la nostra città. Una pagina quella della crescita e dello sviluppo del dopoguerra dove la stessa famiglia D'Adamo con il papà Franco, è stata una delle protagoniste».

Ada D'Adamo dopo gli inizi della carriera artistica nel mondo della danza, si laurea all'Università La Sapienza di Roma in lettere e discipline dello spettacolo e avvia una lunga attività professionale nel mondo dello spettacolo e culturale collaborando con enti teatrali, università, giornali, riviste di settore e case editrici. Nel 2023 prima della sua prematura scomparsa ha pubblicato con la casa editrice Elliot il romanzo "Come d'aria" che racconta del suo rapporto con la figlia Daria colpita sin dalla nascita da una grave malformazione cerebrale. Il libro dopo aver ricevuto una menzione speciale al Premio Campiello, ha vinto lo scorso 6 luglio il Premio Strega, massimo riconoscimento nel campo letterario sostenuto anche dal grande apprezzamento che il libro ha riscontrato tra il pubblico dei lettori ottenendo il primato nelle classifiche di vendite. La manifestazione al Teatro Tosti, sarà poi completata con la tradizionale consegna degli attestati di merito agli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti nell'anno scolastico 2022/2023, a cui si aggiungono gli studenti dell'IC F.P.Tosti che hanno vinto il progetto del Senato "Testimoni dei Diritti".

La giornata di celebrazioni che in mattinata vedrà la cerimonia al Sacrario delle Vittime Civili di guerra, sarà anche quest'anno conclusa con il Gala concerto diretto dal Maestro Giuseppe Piccinino realizzato dall'amministrazione comunale che presenterà il debutto di una nuova formazione strumentale "Aurea Chamber Orchestra" e la partecipazione della violinista Svetly Zenevich. Aurea Chamber Orchestra è una formazione da camera fondata nel 2023 in seno all'associazione culturale Aurea sotto la presidenza della professoressa Velia Petrosemolo. La formazione al suo debutto consta di 13 archi, prevalentemente musicisti di provenienza abruzzese, accuratamente selezionati, qualificati, esperti e, già a pieno titolo inseriti nel panorama musicale nazionale ed internazionale. Come segno distintivo e territorialmente distintivo ogni musicista indossa la spilla del rosone di San Tommaso.

Il concerto al Teatro Tosti con inizio alle ore 21, è aperto a tutti dietro prenotazione dei posti con un biglietto cortesia che potrà essere prenotato presso la biglietteria del teatro o la piattaforma ciaoticket.