Verba Volant, un incontro “In memoriam” di Mons. Enzio D’Antonio e del dott. Michele Scioli

“Verba Volant … In Memoriam” è il titolo del convegno organizzato dalla Diocesi di Lanciano-Ortona domani pomeriggio alle 17 presso l’Aula Magna della Curia Arcivescovile in via G. Finamore 32. Un incontro dedicato alla memoria di Mons. Enzio D’Antonio e del dott. Michele Scioli. Al termine del convegno l’archivio diocesano sarà intitolato a Mons. D’Antonio e la biblioteca diocesana al dott. Scioli.

Dopo i saluti istituzionali dell’Arcivescovo di Lanciano Ortona Mons. Emidio Cipollone, del sindaco di Lanciano Filippo Paolini e del sindaco di Castel Frentano Gabriele D’Angelo interverranno l’Arcivescovo di Pescara Penne Mons. Tommaso Valentinetti, il vescovo di Trivento Mons. Claudio Palumbo, il dott. Lucio Cuomo della Deputazione Abruzzese di Storia Patria, il direttore della Biblioteca Diocesana don Carmine Miccoli e il direttore dell’Archivio Diocesano don Alessio Primante.

Mons. D’Antonio ha ristrutturato l’archivio diocesano, curando ogni particolare e ogni foglio che vi è custodito, e la creazione dei musei diocesani di Lanciano e Ortona ha ricordato Mons. Cipollone nell’omelia durante i funerali nel dicembre di quattro anni fa. Fece eseguire minuziosi studi scientifici sulle spoglie di San Tommaso Apostolo rivolgendosi all’Università di Chieti, «siamo più sicuri che san Tommaso sta a Ortona che san Pietro a Roma» concluse l’arcivescovo Cipollone con una battuta ironica per trasmettere la grande scrupolosità del suo predecessore.

Michele Scioli è stato considerato il principe degli storici abruzzesi, archeologo e studioso dalla profonda cultura. Decine le sue pubblicazioni, alcune dedicate alla storia della sua Castel Frentano, tra cui i volumi “Documenti per la storia di Castel Frentano” in cui sono riportati oltre settemila atti dal 1511 al 1811 e patrocinati dalla Deputazione di Storia Patria Abruzzese. Poco prima della sua scomparsa donò al Comune di Castel Frentano tutta la sua immensa biblioteca (oltre tremila volumi), il suo salotto e una vasta raccolta numismatica.