L'Accademia delle Arti porta in scena Cappuccetto Rosso al teatro Tosti di Ortona

Venerdì 15 dicembre, al teatro F. P. Tosti di Ortona, l'Accademia delle Arti porterà in scena Cappuccetto Rosso, uno spettacolo per tutta la famiglia (consigliato per bambini dai 3 anni in su).

La favola di Cappuccetto Rosso sarà portata sul palco da attori, danzatori, cantanti e le musiche saranno eseguite dal vivo da una orchestra diretta dal maestro Cericola.

Il M. Cericola, compositore dell'opera e direttore dell'orchestra, al termine dello spettacolo, sarà lieto di far conoscere gli strumenti musicali dell'orchestra e rispondere a domande e curiosità del pubblico.

I più piccoli avranno così l'occasione di scoprire segreti e peculiarità del mondo della musica, del teatro, della danza e dello spettacolo, oltreché di vivere un momento ricreativo di alto valore didattico culturale ed artistico.

Musiche e Attori

Musica e regia ANTONIO CERICOLA

Testi SIMONA FERRI

Scene e costumi dell'Accademia delle Arti Antonio Cericola

Orchestra Accademia delle Arti

Cappuccetto rosso - Claudia Martignetti

Lupo - Emanuele Rosa

Cacciatore - Simone Fanelli

Nonna - Erica D'Andreamatteo

Mamma - Chiara Dimaggio

Uccellino - Mariarita D'Antonio

Biglietti

Il costo del biglietto, prenotando o acquistando presso il botteghino del Teatro, è di € 8,00, in prevendita su Ciaotickets è di € 9,00

Come acquistare

Acquisti online e nei punti vendita autorizzati Ciaotikets

Acquista su CiaoTickets

Quando

VENERDI' 15 DICEMBRE 2023 ore 21,00

Location