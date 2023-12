Gli alunni della classe 3^D della scuola secondaria di primo grado dell'I. C. "Francesco Paolo Tosti" di Ortona “Testimoni dei Diritti”

Lunedì 11 dicembre, gli alunni della classe 3^D della scuola secondaria di primo grado dell'I. C. "Francesco Paolo Tosti" di Ortona hanno partecipato alla cerimonia di premiazione del concorso “Testimoni dei Diritti” indetto dal Senato della Repubblica.

La classe,

infatti, si è aggiudicata la vittoria con il progetto “Art. 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: un viaggio per imparare ad ascoltarci”,

Art. 19 Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

curato dalla prof.ssa Margherita Paolini in collaborazione con i docenti della classe.

Il progetto è nato un anno fa e, dopo essere stato selezionato con altre diciannove proposte in tutta Italia, ha preso vita attraverso una serie di iniziative con il coinvolgimento di tutta la Città.

Gli alunni hanno avuto l’occasione di parlare delle tematiche dell’ascolto e della libertà di espressione con il Vescovo Emidio Cipollone,

Si è parlato di errori e di giudizio, ma anche e soprattutto di ascolto. Abbiamo scoperto che questa parola è molto ricorrente all'interno della Bibbia, a dimostrazione di quanto sia importante anche nella realtà religiosa; il Vescovo ci ha inoltre rivelato che, attraverso alcune sue letture, ha scoperto che in media sono solo 17 i secondi che ciascuno di noi dedica all'ascolto dell'altro. L'insegnante ha poi chiesto al Vescovo dei consigli su come migliorare la sensibilizzazione a questa tematica e costruire, insieme agli alunni, un'educazione alla libertà di espressione. "Ciò che non vuoi che sia fatto a te, non farlo agli altri", ma anche "Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te": questo il suggerimento del Vescovo. Non so a voi che leggete, ma a noi l'etica della reciprocità ci ha molto convinti! https://www.senatoragazzi.it/iniziative/blog/782/

l’ex Dirigente scolastico Andrea Alongi

E' stata l'occasione per parlare di come l'articolo 19 viva all'interno delle più ampie dimensioni scolastiche, ma anche per comprendere come sia cambiata la scuola nel tempo. Il Professore ha parlato della sua esperienza di Preside, come "primus inter pares", del grande valore che ha sempre dato all'ascolto di tutte le persone con cui si è relazionato nella quotidianità (studenti, colleghi, genitori ecc.) e di come non gli siano mai troppo piaciuti gli "yes-men" che impoveriscono il confronto. Ha ribadito in più passaggi dell'intervista l'importanza della libertà di espressione (in famiglia, a scuola, nel lavoro) e del saper individuare, però, dei limiti per non invadere le libertà altrui. Si è parlato anche dell'insoddisfazione personale che porta, talvolta, alcuni individui a non sentirsi liberi di essere se stessi, nei pensieri, nelle parole, nel rapportarsi agli altri: Uno, nessuno e centomila. Infine il Professore ha raccontato come sia cambiata la scuola negli anni e, con essa, anche il rapporto tra studenti e insegnanti. https://www.senatoragazzi.it/iniziative/blog/751/

e il Sindaco di Ortona Leo Castiglione.

I ragazzi hanno vestito, solo per un giorno (almeno per adesso), i panni dei consiglieri comunali, con la possibilità di rivolgere, proprio dai banchi dell'aula consiliare del Comune, le loro domande al primo cittadino. Il Sindaco ha parlato di tutte le difficoltà legate all'amministrazione di una città, di come sia necessario garantire a tutti l'ascolto richiesto e di quanto sia importante il confronto, sottolineando che i momenti più belli nella vita di un primo cittadino sono proprio quelli basati sul dialogo e sulla collaborazione. Ha ripetuto con convinzione che il rispetto va praticato quotidianamente e che ognuno di noi è chiamato, anche nella sua dimensione individuale, a scegliere se essere un persona attiva o passiva. Anche a lui è stata rivolta una domanda su come si può coltivare una libertà di espressione che sia rispettosa e gentile nei confronti del prossimo. Il suo consiglio è stato quello di trascurare per un po' i social e imparare di nuovo a guardare le persone negli occhi, parlando senza schermi, in un rapporto reale, fatto di ascolto e non di lettura silenziosa. Il suo modo di avvicinarsi ai giovani? Stare con loro, il più possibile. In virtù di questo e della presenza in un'aula tanto significativa per la collettività, i ragazzi gli hanno consegnato un biglietto, di sola andata, per far intraprendere a tutta la città il loro viaggio: quello con l'articolo 19 sul sedile accanto, quello che fa sentire ciascuno libero di essere se stesso rispettando il prossimo. Sarà stato accolto il loro invito? https://www.senatoragazzi.it/iniziative/blog/788/

Sono state promosse attività di sensibilizzazione all’interno della scuola, poi estese all’intera Città attraverso questionari online rivolti alle famiglie.

La classe ha potuto documentare l’intero viaggio sulla pagina del Senato dedicata all’iniziativa.



( clicca sulla foto per guardare il video elaborato nell'ambito del progetto )

La vittoria finale rappresenta un importante traguardo per tutta la comunità scolastica poiché l’I.C. Francesco Paolo Tosti

è stato l'unico d'Abruzzo ad aver ottenuto questo prestigioso riconoscimento.