Concorso di scrittura "Fabio Buzzelli" I edizione

Un anno fa Fabio Buzzelli, giovane imprenditore, ci lasciava.

“ Durante il suo viaggio meraviglioso - ricorda chi gli era vicino - in cui ha dovuto affrontare un mare tempestoso non ha mai perso la rotta insegnando, a chi lo ha conosciuto, a non arrendersi mai alla paura andando avanti con il più tenero dei sorrisi. ”



La moglie Annalisa Tucci e il figlio Matteo Buzzelli desiderano che questo insegnamento non vada perso. Per “ onorare la memoria di un marito e di un padre, e di far si che un seme, caduto troppo presto, possa portare un frutto buono” Annalisa e Matteo, hanno proposto all'Istituto comprensivo Francesco Paolo Tosti di istituire un bando di concorso per l'anno scolastico 2023/2024 destinato agli studenti delle classi 3 della scuola secondaria di 1 grado. La proposta è subito stata fatta propria dal dirigente del comprensivo Luca Menna e dal team di docenti Margherita Paolini, Federica Montebello e Giuseppina Romandini.



Si è così realizzato un vero e proprio lavoro di squadra con il comune intento “ di promuovere tra i ragazzi il piacere e l'interesse per la scrittura come chiave di espressione personale e sociale e di avere un'ulteriore possibilità di scoprire e valorizzare talenti letterari” .



Lo spunto è stata la poesia che Fabio tanto amava: Itaca di Costantino Kavafis. Da qui la scelta del tema “ Il viaggio meraviglioso dentro di me e assieme agli altri alla scoperta di orizzonti emotivi" , strutturato in due sezioni narrativa e poesia. La valutazione è avvenuta da parte di una commissione esaminatrice composta da docenti di italiano dell'istituto e da esperti esterni indicati da Annalisa Tucci e Matteo Buzzelli, Lia Colaiezzi, Sonia Di Virgilio, Nerina Valentinetti che ha valutato gli elaborati secondo tre criteri :



- Originalità dell'espressione creativa

- Efficacia comunicativa del messaggio

- Aderenza alla traccia/tema proposto



I vincitori del concorso verranno premiati sabato 16 dicembre nella sede dell'Istituto F.P.Tosti in largo Riccardi. La competizione, a partecipazione gratuita, prevede l'assegnazione di un premio, sottoforma di buono da spendere in libri di testo per l'anno scolastico 2024/25 alla libreria Moderna di Fabulinus&Minerva di Ortona al primo classificato per ogni sezione. Sarà assegnato anche un premio al secondo e terzo classificato.

I lavori premiati saranno pubblicati sul sito della scuola.

l logo del concorso , che sarà un appuntamento annuale per gli studenti di terza media del comprensivo, è stato creato da Matteo Buzzelli.





Gli organizzatori ringraziano il corpo docenti e il dirigente del Comprensivo "F. P. Tosti", la libreria Moderna di Fabulinus&Minerva, l' Anfass Ortona, Abc Copy per la calorosa adesione al progetto.