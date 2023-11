Celebrata a Ortona Maria Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri

“ Virgo Fidelis “ è il nome della Vergine Maria divenuta Patrona dell'Arma dei Carabinieri dall'11 novembre 1949, data della promulgazione fatta da Papa Pio XII, accogliendo il voto unanime dei cappellani militari dell'Arma e dell'Ordinario Militare per l'Italia.

Il titolo di "Virgo Fidelis" fa riferimento al motto dell'Arma "Fedele nei secoli".

Sabato 25 novembre c'è stata la commemorazione , anche Ortona, nella Basilica Concattedrale di San Tommaso Apostolo, della Patrona " Maria Virgo Fidelis.

La Santa Messa è stata celebrata, alle 18, da S. E. Mons. Emidio Cipollone

Gremita la cattedrale per la solenne occasione .

E' stata letta, dal luogotenente Antonio Paolucci, la Preghiera del Carabiniere alla "Virgo Fidelis", scritta dall'Arcivescovo Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone, che nel 1949 era Ordinario Militare.

“ contro l'individualismo del nostro tempo ogni occasione dev'essere colta per esaltare il senso di comunità ” ha sottolineato l Comandante della Compagnia di Ortona , Capitano Luigi Grella , nel ringraziare i presenti alla celebrazione che per l'occasione ha invitato i 19 sindaci e i comandanti delle 8 stazioni del territorio di competenza della Compagnia Carabinieri di Ortona .

L'icona che raffigura la protettrice dell'Arma dei Carabinieri presente e benedetta nella cerimonia a Ortona,

viene da lontano, precisamente dalla citta di Mitrovica in Kosovo , dove il capitano è stato che inviato in missione di pace; è stata realizzata da un artigiano serbo di fede ortodossa che da oltre 20 anni collabora con il Carabinieri e le altre forze armate italiane in missione a “ a dimostrazione che fede e diversità non sempre dividono ”.

Alla funzione religiosa hanno partecipato cittadini, carabinieri, i responsabili delle unità operative della Compagnia di Ortona

( Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, Aliquota Radiomobile, Nucleo Comando, Stazioni di Ortona, Miglianico, Tollo, Orsogna, San Vito Chietino, Fossacesia, Torino di Sangro e Casalbordino )

i carabinieri in congedo , le benemerite

e i rappresentanti dei comuni della zona di competenza della compagnia

( per Ortona il Sindaco di Leo Castiglione, per Canosa Sannita il Vice Sindaco Silvio Settimio, per Tollo il consigliere comunale ZIU Adriatik, per San vito presente il Sindaco di Treglio Massimiliano Berghella , l'Assessore all’ ambiente turismo e manifestazioni e sport Giuseppina Di Renzo , per Fossacesia il Sindaco Enrico Di Giuseppantontonio, per Poggiofiorito il Sindaco Remo D'Alessandro, per Arielli il Sindaco Catia Benarrivato, per Rocca San Giovanni il sindaco Fabio Caravaggio, per Santa Maria Imbaro il Sindaco Maria Giulia Di Nunzio per Giuliano teatino il sindaco Nicola Andreacola, per Miglianico il presidente Anc Miglianico con delegazione Labaro )