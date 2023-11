Dopo il turno di riposo torna in campo il Victoria Cross Ortona.

Trasferta durissima per la squadra di Mister La Barba che andrà in casa della capolista Montebello di Bertona, la gara è valevole per l' undicesima giornata di Campionato.

Formazione a dir poco ridotta all' osso quella che si presenterà al Comunale di Montebello tra infortuni, squalifiche e impegni di lavoro ma anche stavolta i ragazzi del Presidente Misci venderanno cara la pelle per cercare in tutti i modi di riportare a casa un risultato positivo.