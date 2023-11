GRANDE TOMBESI, ACADEMY BATTUTA 4-1

La Tombesi centra la sua quarta vittoria consecutiva e supera in casa un'altra delle candidate alla vittoria finale. Senza l'infortunato Iervolino, i gialloverdi hanno giocato un primo tempo perfetto, chiuso sul 2-0 grazie alla doppietta di Antonio Masi (spettacolare soprattutto il secondo gol), con alcune occasioni non sfruttate o neutralizzate dall'ottimo portiere ospite Cilli e l'Academy mai pericolosa dalle parti di Mambella. Mister Palusci, che doveva fare a meno dell'infortunato Morgado e dello squalificato Da Silva, ha perso nel corso della partita anche Calderolli, ma non ha di certo gettato la spugna: per 25 minuti, dalla fine del primo tempo e praticamente per tutta la ripresa, l'Academy ha giocato con il portiere di movimento, schiacciando a lungo la Tombesi nella sua metà campo. Sul primo errore della retroguardia ortonese è arrivato l'1-2 di Liviero, ma ci ha poi pensato Debetio, il migliore dei suoi, a colpire a porta vuota e punire il portiere di movimento, portando la gara sul 3-1. Il secondo errore della partita poteva costare un altro gol alla Tombesi: ma il rigore calciato da Junior, generato da un fallo di Scarinci su corto passaggio di Mambella, è stato respinto dallo stesso numero uno ortonese. Il rigore fallito ha probabilmente tolto le residue energie a un'Academy comunque generosa e mai doma, colpita anche dalla quarta rete di Scarinci, di testa, su lancio lungo di Mambella, ancora una volta a punire il portiere di movimento.

A fine gara, altra buona notizia per la Tombesi: il ricorso presentato dall'Eur Roma dopo la gara persa a Caldari, in cui chiedeva la vittoria a tavolino "per irregolarità del campo di gioco", è stato dichiarato inammissibile dal giudice sportivo. La Tombesi riconquista dunque, per la seconda volta, i tre punti contro l'Eur, confermandosi al secondo posto in classifica a quota 13, a pari punti con la stessa Eur, Italpol e Academy Pescara e a -3 dalla capolista Sporting Hornets, che però ha una gara giocata in più.