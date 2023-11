Abruzzo, 86,5% diplomati negli Istituti tecnologici superiori lavora entro un anno

Gli istituti tecnologici superiori (Its) rappresentano una parte dell'offerta di istruzione in Italia, come in Abruzzo, tuttavia, come dimostra un'analisi di Openpolis, non sono abbastanza conosciuti e valorizzati, nonostante le opportunità che offrono in termini di ricadute occupazionali.

Da oltre un decennio esiste un'offerta di istruzione terziaria dove - a un anno dal conseguimento del titolo di studio - circa l'86,5% dei diplomati lavora, quasi sempre svolgendo una professione coerente con il proprio percorso. Per i diplomati nel 2021 questa quota, in Abruzzo, è risultata anche più alta della media nazionale: 91,8% (9 diplomati su 10). Oltre 5 punti in più del dato italiano. Su questo peculiare livello di istruzione è in corso un profondo processo di riforma nell'ambito del Pnrr.

L'obiettivo infatti è quello di ripensare interamente la filiera formativa dei settori tecnologici dando loro un taglio più professionalizzante e ponendosi come sviluppo naturale delle scuole superiori tecniche e degli istituti professionali, nonché di chi esce dal liceo e vuole da subito acquisire competenze formative e professionali specifiche. Il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro ha conseguenze economiche e sociali enormi, anche in termini di esclusione sociale.

L'Abruzzo, come riporta Openpolis, non è immune dal fenomeno.

Basti pensare che, alla ripresa autunnale di quest'anno, in 52 casi su 100 le imprese della regione prevedevano di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. Gli istituti tecnologici superiori in Abruzzo sono attualmente 6. All'Aquila è nato l'Its per l'efficienza energetica. A Pescara, invece, c'è quello delle 'nuove tecnologie per il made in Italy', rientrante nell'area dedicata alla moda, e basato principalmente sul sistema tessile, calzaturiero e dell'abbigliamento. L'Its Most, dedicato alla mobilità sostenibile nel trasporto merci e persone a Ortona. Non lontano (a Santa Maria Imbaro) sorge l'istituto superiore "sistema meccanica", specializzato in meccatronica, automazione ed automotive. Infine, due sono gli Its anche in provincia di Teramo: uno nel capoluogo (sistema agroalimentare) e l'altro a Mosciano Sant'Angelo (turismo e cultura).

(Ansa Abruzzo)