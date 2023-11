Un altro modo per parlare di salute con il podcast "Sani"

Un podcast per trattare temi di salute inediti, quelli di cui si parla poco, e che si prestano a un racconto che segue un registro diverso da quello della comunicazione istituzionale di tipo tradizionale.

Si intitola “Sani” lo spazio audio che la Asl Lanciano Vasto Chieti promuove attraverso la piattaforma Spotify e rilanciata attraverso i propri canali social.

Una sperimentazione che mira a dare spazio ad argomenti che non si prestano a essere trattati attraverso un comunicato, e che invece trovano nel podcast il mezzo più adatto per arrivare al pubblico. La finalità è chiara: attraverso le storie e le testimonianze di persone coinvolte si può fare informazione per promuovere comportamenti virtuosi e stimolare la consapevolezza che i servizi per la salute presenti sul territorio accolgono, assistono, supportano e curano.

E’ il caso, per esempio, della Neuropsichiatria Infantile, alla quale sono dedicate le prime due puntate con un viaggio nel variegato mondo dei disturbi dello spettro autistico. Di grande efficacia la testimonianza di una mamma che ha saputo leggere nei comportamenti della figlia 16enne qualcosa in più di un semplice tormento adolescenziale e ha chiesto aiuto, scoprendo così che è un’abilità tutta delle ragazze il camouflaging, ossia la capacità di nascondere i propri tratti autistici adattandosi alle aspettative degli altri. Un vero esempio per i genitori di tutti i ragazzi. La puntata, non a caso, si intitola “Quello che le ragazze non dicono”.

Nei prossimi appuntamenti ci sarà spazio per altre storie, di ragazze finalmente risolte e liberate dai propri demoni, di giovani donne che si sperimentano neomamme, di dipendenze, di stili di vita corretti. La salute raccontata on air.

Il link per ascoltare “Sani” https://bit.ly/45S5PV3