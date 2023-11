IL PROF. LUCIANO D’AMICO, CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE, A ORTONA ALL'INCONTRO ORHANIZZATO DAL P.S.I

Si svolgerà GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE p.v. con inizio alle ore 17,00 ad Ortona nei locali della Sala Eden, in Corso Garibaldi il convegno, organizzato dalla Sezione del Partito Socialista Italiano sul tema della “Istruzione ed Autonomia Differenziata tra formazione e crescita sociale”, una questione particolarmente sentita dal mondo scolastico alle prese con gli effetti negativi della possibile affermazione del progetto di autonomia differenziata tanto caro al Governo Meloni ed al ministro Calderoli.

Il convegno sarà introdotto dall’avv. Luigi Di Iorio, segretario della sezione del Psi di Ortona ed è prevista la qualificata partecipazione del dott. Marco De Marinis dirigente scolastico, del prof. Tommaso Iurisci, insegnante e storico e del dott. Vincenzo Iacovissi vice segretario nazionale del Partito Socialista Italiano.

Sono previsti gli interventi del dott. Giorgio D’Ambrosio, segretario regionale del PSI e del prof. Luciano D’Amico candidato alla Presidenza della Giunta Regionale Abruzzese.

“ Questo Convegno è molto importante – commenta l’avv. Luigi Di Iorio, segretario della sezione socialista di Ortona – perché affronta un tema cruciale per il mondo della scuola, come gli effetti negativi del progetto di Autonomia Differenziata per la pubblica istruzione, che vede i socialisti nettamente contrari ad ogni livello, ma anche per la presenza molto qualificata ad Ortona del professor Luciano D’Amico, candidato alla Presidenza della Giunta Regionale, espressione dell’ampio schieramento di centro sinistra e civici, che per i socialisti ortonesi è motivo di orgoglio e grandissimo impegno nella ormai pienamente avviata campagna elettorale per le elezioni regionali del prossimo marzo per battere il centro destra del presidente Marsilio.”



C.S. DELLA SEZIONE DEL P.S.I. di ORTONA