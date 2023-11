Domenica 5 novembre, nella Sala Eden di Ortona, si è tenuta l'ultima sessione de Convegno internazionale di studi “ Francesco Paolo Tosti e la romanza tra Otto e Novecento”.

Il convegno organizzato dall'Istituto Nazionale Tostiano si è articolato in quattro sessioni: venerdì 3 novembre, dalle 14,40 alle 18, sabato 4 novembre , nella mattinata, dalle 9,30 alle 13, nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 18 e l'ultima domenica dalle 10 alle 13.

Tre giorni per parlare di Francesco Paolo Tosti e la romanza tra Otto e Novecento, con interventi di importanti studiosi del campo, provenienti delle più prestigiose istituzioni culturali europee.

Nell'ultima sessione

preseduta da

Paola Besutti

Questi i relatori :

Diana de Francesco (Istituto Nazionale Tostiano)

*

Tosti ‘abruzzese’. Romanza e canzone popolare a confronto



Francesco Paolo Tosti vanta una produzione di romanze di tutto rispetto, con un catalogo ampio e molto variegato. Il numero importante di brani composti ha comportato una continua variazione della struttura formale, caratteristica che si riscontra in linea generale in tutta la produzione vocale da camera.

Caratteristica, tuttavia, che sembra ridursi sensibilmente nella produzione regionale, come già dimostrato per il repertorio in lingua napoletana. L’intervento mira, quindi, ad ampliare gli studi sul repertorio approfondendo quello abruzzese, al fine di consolidare l’ipotesi di un ‘sottogenere stilistico popolare’, contestualizzandolo nell’ambito del progetto culturale di fine Ottocento di fondazione di una ‘cultura abruzzese’, di cui la produzione regionale di Tosti è parte fondamentale.