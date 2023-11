Victoria Cross Ortona vola ai quarti di finale di Coppa Abruzzo

Victoria Cross Ortona 1

Sant' Apollinare 2

Sconfitta indolore quella patita stasera al Comunale di Ortona nel ritorno del secondo turno di Coppa Abruzzo.

Siamo passati in vantaggio dopo due minuti con goal di De Luca che nell' occasione si fa male e deve subito alzare bandiera bianca, quella degli infortuni quest'anno sta diventando una brutta costante.

Il Sant' Apollinare non demorde e alla mezz'ora pareggia e si va al riposo sull' 1-1.

Nel secondo sfioriamo in più di un occasione il colpo del ko che però non arriva e sul finire della contesa in contropiede il Sant' Apollinare passa in vantaggio.

In virtù della gara di andata vinta 3-1 passiamo il turno e voliamo ai quarti di finale, una gran bella soddisfazione se si pensa che all' inizio erano più di 60 squadra a partecipare a questa manifestazione ed essere già tra le prime otto è motivo di grande soddisfazione per tutti noi.

Una boccata d'ossigeno che ci servirà per preparare al meglio la prossima gara di campionato, domenica 12 novembre alle ore 14.30, al Comunale di Ortona arriverà il Passo Cordone.