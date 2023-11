Venerdì 3 novembre, nella Sala Eden di Ortona, il primo dei quattro appuntamenti del Convegno internazionale di studi “ Francesco Paolo Tosti e la romanza tra Otto e Novecento”.

Il convegno organizzato dall'Istituto Nazionale Tostiano si articola in quattro appuntamenti: venerdi 3 novembre dalle 14,40 alle 18, sabato 4 novembre , nella mattinata dalle 9,30 alle 13, nel pomeriggio dalle 14:30 alle 18 e l'ultimo domenica dalle 10 alle 13.

Tre giorni per parlare di Francesco Paolo Tosti e la romanza tra Otto e Novecento con interventi di importanti studiosi del campo, provenienti delle più prestigiose istituzioni culturali europee.

Il lavori si sono stati aperti dalla curatrice dell'organizzazione del convegno, membro comitato scientifico e del C.d.a dell'Istituto Nazionale Tostiano , Diana De Francesco

Dopo i saluti istituzionali

di Remo di Martino, Presidente Istituto Nazionale Tostiano

Maurizio Torelli, Direttore Artistico Istituto Nazionale Tostiano

Giorgio Marchegiano, Assessore alla cultura della Città di Ortona

e Vincenzo Borghetti, Università degli studi di Verona, e membro del Comitato Scientifico

i primi tre interventi:

Paola Besutti (Università degli studi di Teramo)

Francesco Paolo Tosti: studi e prospettive

Organizzatore, promotore di cultura musicale, acclamato tenore,

desiderato didatta e compositore di successo, Francesco

Paolo Tosti (Ortona 1846 - Roma, 1916) è stato oggetto di numerosi

studi, sistematici o episodici. Dedicargli oggi un convegno

internazionale di approfondimento significa non solo fare il punto

sullo stato dell'arte o evidenziare le zone d'ombra ancora da illuminare,

ma soprattutto connettere le ricerche a lui dedicate

con temi musicologici a loro volta progrediti e con metodologie

di ricerca mutate dall'uso più intelligente ed estensivo delle nuove

tecnologie, applicate alle digital humanities. Il suo ruolo nella

vita musicale nel secondo Ottocento può essere anzitutto meglio

valutato alla luce di una considerazione decisamente più avanzata

del vasto alveo della lirica vocale da camera italiana. In secondo

luogo, il lavoro di raccolta documentaria pazientemente

portato avanti dall'Istituto Nazionale Tostiano, che rende la ricerca

più agevole, potrà essere ulteriormente potenziato dalle

tecnologie. Dopo uno sguardo d'insieme su questi temi, ci si chiederà,

infine, se l'alleanza fra ricerca scientifica e la ricerca artistica

possa trovare proprio in Tosti un soggetto privilegiato di

applicazione e di fruizione ampia e non solo specialistica.