LA TOMBESI VUOLE RIALZARSI A MONTESILVANO

Voglia di riscatto e di voltare pagina dopo la sconfitta interna contro l'Italpol: questi i propositi della Tombesi alla vigilia del primo derby stagionale, quello contro la Real Dem. Mister Massimo Morena avrà a disposizione, per la prima volta in stagione, Michele Iervolino, ma dovrà fare a meno di Paolo Romagnoli, espulso sabato scorso. Tra i protagonisti più positivi dell'avvio di stagione gialloverde c'è sicuramente Carlo Zappacosta, andato a segno sia contro lo Sporting Hornets alla prima, sia contro l'Italpol alla seconda, con un minutaggio crescente e una sensazione di affidabilità che convince sempre più lo staff tecnico della Tombesi. A lui il compito di raccontare la settimana ortonese dopo la bruciante sconfitta interna di sabato scorso:

«Veniamo da una partita che era del tutto sotto il nostro controllo e che alla fine si è trasformata in una sconfitta molto ingiusta. Volerci rifare immediatamente è stato però uno stimolo molto forte in settimana, oltre al fatto che partite come quella contro l'Italpol hanno almeno l'effetto positivo di accrescere l'esperienza di un gruppo, come il nostro, estremamente giovane. Abbiamo lavorato bene in questi giorni e vogliamo assolutamente riscattarci, a partire dalla partita di domani, che sicuramente non sarà semplice. La Real Dem ci aspetterà con il coltello fra i denti e sarà una battaglia, del resto come tutte le partite che ci aspettano. Dobbiamo cercare da subito di imporre il nostro ritmo e di rimanere concentrati dal primo all'ultimo minuto. Un solo punto raccolto in due partite finora ci sta stretto. Credo che la squadra stia bene, anche e soprattutto a livello fisico e che rispetto alle amichevoli abbiamo fatto dei passi in avanti. Sinceramente non so a cosa possiamo puntare, il girone è particolare, al momento non c'è una squadra favorita, così come non ci sono squadre più deboli delle altre. Però se continuiamo a fare il nostro e giocare ogni partita con il giusto atteggiamento possiamo dare filo da torcere a chiunque e toglierci tante soddisfazioni. A livello personale, mi sto trovando molto bene in questa nuova società, sotto tutti i punti di vista; i due gol nelle prime due partite sono stati importanti, certo, ma soprattutto perché grazie ad essi credo di aver aiutato la squadra. Ma è un qualcosa di già archiviato: sto cercando di continuare a lavorare il meglio possibile per inserirmi ancora di più nei meccanismi di questo gruppo e per colmare le mie lacune».