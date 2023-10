ANCHE PAOLO CIERI ESCE DAL GRUPPO POLITICO " FORZA LEO PER ORTONA "

PAOLO CIERI ESCE DAL GRUPPO POLITICO “FORZA LEO PER ORTONA”



L’uscita ufficiale della capogruppo Simonetta Faraone, dalla lista Forza Leo per Ortona, determina la conclusione di un percorso condiviso e sinergico grazie al quale ho deciso di intraprendere un ruolo attivo nella politica della città in questi quindici mesi di assessorato.

A tal proposito, per lo spirito di amore, lealtà e coerenza che mi hanno sempre guidato, mi sento oggi di fare un passo indietro, per rispetto e piena condivisione della sua scelta, uscendo anche io dal gruppo politico “Forza Leo per Ortona”.

Auguro buon lavoro a coloro che vorranno proseguire questo percorso, tanto appassionante quanto complesso, certo che continuerò ad impegnarmi per la nostra bellissima città, in prima persona o come ho sempre fatto anche da cittadino, insegnante e genitore.

Ringrazio il gruppo “Forza Leo per Ortona” per l’opportunità che mi ha concesso.

PAOLO CIERI

La valanga prosegue e non s'arresta , anche l'ex assessore Paolo Cieri abbandona il gruppo e prende le distanze da questa Maggioranza seppur con tutti i distinguo del caso . Dopo il consigliere Simonetta Faraone che diventa “ indipendente ” anche Cieri si accoda . Parliamoci chiaro non abbocco alle ambiguita' e soprattutto non mi lascio incantare da mosse propedeutiche che sa tanto di rivendicazione di “ Nono Consigliere ” ossia di chi rivendica tale posizione per ottenere qualcosa in cambio , in pratica se non mi soddisfi ti tolgo la fiducia e ti mando a spasso . Ormai la pratica del “ nono consigliere ” sembra istituzionalizzato “ e diventa parte della più ” becera politica " che si potesse mai immaginare .

Se l'uscita della Simonetta Faraone e quella di Paolo Cieri dovesse davvero essere un riposizionamento strategico per ottenere allora si passerebbe ad un livello tanto infimo quanto inimmaginabile finora . Un ulteriore step che chiamarlo degrado rappresenterebbe un eufemismo . Staremo a vedere come si evolverà la situazione ma i mezzucci hanno stufato i cittadini che ormai ne hanno fin sopra i capelli di manovre da “ teatrino ” . Oramai il metodo di traditore politico “ Emore Cauti ” che ha mandato a “ quel paese ” chi l'aveva votato per ascendere a lidi di potere fa scuola ma chi vi ci si avventura non può farla franca pensando di passare inosservato , questo non verrà tollerato ma anzi avversato in tutte le maniere . Anche un semplice accostamento al fautore di questo periodo buio della politica ortonese basterebbe a squalificare irrimediabilmente e “ marchiare ” indelebilmente chi vi si accostasse .

Bisogna prendere atto che la corsa agli stipendi ed alle prebende politiche e ai posti al sole ora sono il male assoluto per i cittadini e che non troveranno clemenza alcuna anzi saranno aggravante di comportamento . Bisogna uscire allo scoperto e staccare la spina a questo Sindaco per dimostrare di avere a cuore il bene della collettività , se come penso ma spero mi trovi in errore che invece questi movimenti siano solo manovricole per migliorare la propria posizione allora sarà lotta senza quartiere a quanti pensavano che i mezzucci sarebbero passati inosservati e tollerati .

Amerigo Gizzi