PAOLO CIERI ESCE DAL GRUPPO POLITICO “FORZA LEO PER ORTONA”

L’uscita ufficiale della capogruppo Simonetta Faraone, dalla lista Forza Leo per Ortona, determina la conclusione di un percorso condiviso e sinergico grazie al quale ho deciso di intraprendere un ruolo attivo nella politica della città in questi quindici mesi di assessorato.



A tal proposito, per lo spirito di amore, lealtà e coerenza che mi hanno sempre guidato, mi sento oggi di fare un passo indietro, per rispetto e piena condivisione della sua scelta, uscendo anche io dal gruppo politico “Forza Leo per Ortona”.



Auguro buon lavoro a coloro che vorranno proseguire questo percorso, tanto appassionante quanto complesso, certo che continuerò ad impegnarmi per la nostra bellissima città, in prima persona o come ho sempre fatto anche da cittadino, insegnante e genitore.



Ringrazio il gruppo “Forza Leo per Ortona” per l’opportunità che mi ha concesso



Paolo Cieri