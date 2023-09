La modella ortonese Cristina Yaremchuk in passerella alla Fashion Week di Milano.

Un sogno che diventa realtà per la modella ortonese Cristina Yaremchuk, 19 anni bionda di 176 cm. Lei ha iniziato a muovere i suoi primi passi a 12 anni nelle passerelle dei concorsi di bellezza, seguita da sempre dal suo mentore ed agente Camillo Del Romano, ha preso parte a diverse competizioni di bellezza nazionale arrivando sempre in finale e riportando importanti titoli nazionali a casa.

Questo 2023 è iniziato al meglio per Cristina con la vittoria del titolo di Miss Mondo Abruzzo classificandosi fra le prime nella finale nazionale di giugno, in fine estate ha partecipato a Roma al contest di moda New Model Today con la vittoria di titolo nazionale e contratto con agenzia Major Model di Milano ed infine nella prima settimana di ottobre sarà finalista nazionale in rappresentanza dell’Abruzzo per un altro importante concorso di bellezza nazionale Miss Universe Italy.

Ma il suo sogno resta unicamente la modella e nei giorni scorsi ha iniziato a gustare le prime passerelle della moda milanese sfilando con le collezioni moda della stilista Barbara Basciano al Fifty Five di Milano in occasione della Milano Fashion Week 2023. “ Ci saranno importanti traguardi da perseguire e raggiungere” - conferma il suo primo fan Camillo Del Romano.