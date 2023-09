"Ortona Challenge. Di corsa nella storia" - 15 ottobre 2023

Anche quest'anno l'Asd Ortona for Runners, insieme alla Onlus Crossraods Ortona, organizza, il 15 ottobre 2023, la gara podistica "Di corsa nella storia" terzo trofeo Ortona Challenge.

Per il 2023 la gara commemora l'80° anniversario della Battaglia di Ortona, conosciuta dalla Storia come la "Piccola Stalingrado" combattuta tra tedeschi e canadesi.

Il 15 ottobre vedrà i podisti iscritti ad intraprendere un circuito cittadino che tocca i punti più suggestivi della martoriata cittadina abruzzese, poi Medaglia d'oro al valore civile in onore dei 1314 ortonesi morti in quei tragici giorni.

La gara si arricchisce con la presenza di 18 poliziotti della Banda della cornamuse della città di Edmonton, legata ad Ortona da un Patto di amicizia. La partenza si terrà da Piazza San Tommaso, davanti alla cattedrale allora distrutta dalla ferocia dei combattimenti.

L'Evento è stato organizzato con la collaborazione del Comune di Ortona ed il patrocinio della Provincia di Chieti.

La corsa è inclusiva, aperta a tutti, non solo agli agonisti, ma anche ai no e alle persone diversamente abili. Anche quest'anno sarà messo in palio per i vincitori un viaggio di andata e ritorno per il Canada.

Le novità riguardano l'allargamento della partecipazione a tutte le ambasciate dei paesi del Commonwealth che hanno combattuto ad Ortona oltre ai canadesi e ai tedeschi. C'è attesa di ospitare anche rappresentanze di cittadini provenienti da Minturno e Cassino con le quali la cittadina abruzzese è gemellata perchè tutte appartenenti alla linea Gustav del 2° conflitto mondiale.

Inoltre, una parte dell'incasso delle iscrizioni (1 euro per ogni iscritto) sarà destinato ad una onlus che opera in Africa e si potranno fare i pagamenti preventivamente anche in modalità online.

Un'edizione che si prospetta con numeri di partecipazione anche più alti degli anni scorsi e che gli organizzatori sperano di migliorare nei prossimi anni. Per aggiornamenti vi invitiamo a seguire la pagina Facebook di Ortona for runners https://www.facebook.com/OrtonaCorre/?locale=it_IT

Questo il percorso della gara:

1. PARTENZA PIAZZA SAN TOMMASO

2. CORSO GIACOMO MATTEOTTI

3. LARGO CASTELLO

4. VIA G. D'ANNUNZIO

5. PIAZZA EROI CANADESI

6. VIA CAVOUR

7. PIAZZA DELLA REPUBBLICA

8. C.SO VITTORIO EMANUELE

9. PIAZZA PORTA CALDARI

10. VIA DELLA LIBERTA' FINO ALL'INCROCIO CON SEMAFORO

11. VIA DELLA LIBERTA'

12. PIAZZA PORTA CALDARI

13. CORSO GARIBALDI

14. LARGO FARNESE

15. PASSEGGIATA ORIENTALE

16. LARGO CASTELLO

17. CORSO GIACOMO MATTEOTTI

18. LARGO RICCIARDI

19. VIA LEONE ACCIAIUOLI

20. PIAZZA SAN TOMMASO

In attesa della terza edizione alcune immagini dell'edizione 2022

La partenza

Le premiazioni

e di chi dal Canada è venuto a Ortona per partecipare all’ Ortona Challenge 2022

EPS Pipes and Drums che saranno presenti per le vie cittadine il prossimo 15 ottobre, in occasione della gara

