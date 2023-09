Il 24 settembre il Pellegrinaggio delle Confraternite d'Abruzzo e Molise

Appuntamento domenica 24 settembre all’Aquila per il Pellegrinaggio delle Confraternite d’Abruzzo e Molise organizzato dalla Confraternita del Carmine dell’Aquila con la Confederazione delle Confraternite e delle Diocesi d’Italia.

Il raduno è previsto per le ore 10 presso la Basilica di San Bernardino dove si svolgeranno le attività di accoglienza dei pellegrini e la preghiera al Santo Compatrono dell’Aquila. A seguire prenderà il via il Pellegrinaggio per le vie del centro storico con arrivo alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio dove Sua Eminenza il Cardinale Giuseppe Petrocchi officerà la Santa Messa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16:45, presso la Chiesa di Santa Maria del Suffragio, si terrà la preghiera solenne con indulgenza plenaria davanti alla Sacra Immagine della Beata Vergine Maria Salus Populi Aquilani nella ricorrenza del trecentesimo anniversario della consacrazione della Città e della Diocesi dell’Aquila.