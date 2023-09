DOPO CHE IL 21/9 LA MAGGIORANZA AVEVA ABBANDONATO L'AULA IL GIORNO SUCCESSIVO COSTRETTO ALLA PRESENZA PERCHE' COMUNQUE SI SAREBBE TENUTO

Dopo la farsa e nello stesso tempo lo spettacolo indecente a cui i Cittadini hanno assistito con l'abbandono dell'aula da parte della Maggioranza , evento unico nel panorama nazionale , il giorno dopo comunque si e' tenuto il consiglio Comunale sugli stessi argomenti , cio' che probabilmente nel totale nervosismo e intolleranza a qualsiasi confronto ha indotto i due “ ” “Papi ” , l'assessore Canosa e il sindaco Castiglione tali definiti dalla consigliera Schiazza perchè secondo lei ormai si contendono lo stesso ruolo di capi dell'Amministrazione con prevalenza di gran lunga della prima , ad abbandonare l'aula non rendendosi conto che comunque obbligatoriamente lo stesso Consiglio si sarebbe tenuto il giorno successivo .

Veniamo quindi all'effettivo Consiglio Comunale con all'ordine del giorno 9 punti , tutti presentati dall'Opposizione . Già questo fa capire in che stato versa la Maggioranza , ossia non e' in grado di proporre nulla ed e' costretta ad andare a rimorchio della Minoranza che cerca di andare incontro alle esigenze impellenti dei Cittadini .

Tutti i temi affrontati erano importanti ma per brevita' di lettura mi soffermo su alcuni soltanto .

Il primo e' riferito alle dimissioni dell'assessore di Di Sipio che insieme ai Consiglieri Simona Rabottini , Antonio Sorgetti e Italia Cocco io definisco Politici dalla “ schiena dritta ” perchè hanno dimostrato sul campo di anteporre in primis la soggiacenza solo nei confronti dei Cittadini e non al pensiero unico di un Sindaco o due che si voglia. Ricordo che la negazione delle dimissioni della Di Sipio come discussione al primo punto , chiesto dall'opposizione , all'ordine del giorno come comunicazioni ha creato il caos solo perchè non si voleva dare risalto a chi aveva osato sbattere la porta motivandola con : io ho lo schiena dritta e non ci sto a fare solo la bella statuina solo perchè si pensa che sono attaccata alla sedia o allo stipendio .

E' intuitivo che il Sindaco ha perso sia la battaglia che la guerra cercando di non dare risalto allo smacco subito in quanto questo punto e' balzato alla cronaca prepotentemente a dispetto di quello che invece erano i suoi desiderata ed infatti rimarrà invece come dimostrazione inconfutabile che ormai i nervi sono a “ fior di pelle” perchè ormai non si sa più se si arriverà al giorno successivo.

Un altro punto che ha fatto “ sclerare ” il Sindaco e' il fatto che la Simona Rabottini in nome di tutta l'opposizione faceva balenare il sospetto che i concorsi per l'assunzione del personale comunale bandito ormai otto mesi fa e che ha già visto l'adesione di circa 400 persone non si tiene , anche il dirigente preposto a tale compito ha esternato la necessità di altro personale ma inspiegabilmente poi non da attuazione al concorso adducendo come sterile giustificazione che gli e' mancato il tempo , già questo fa capire che qualcosa non torna . La Rabottini poi palesa il dubbio che la Giunta ha adottato una delibera che consente al Comune di assumere tramite un elenco di una società privata ASMEL. La stessa Rabottini continuava affermando che la società privata in questione deve essere adoperata solo per fare corsi di formazione in quanto gli elenchi da essa detenuti non derivano da un percorso concorsuale che solo gli Enti Pubblici possono fare . Quindi ben venga la possibilità di attingere ad elenchi per snellire le procedure ma solo da quelli detenuti da Enti Pubblici come per esempio quelli della Provincia . Del resto anche l'Ente anticorruzione nazionale Anac ha richiamato tutti gli Enti ad attingere eventualmente solo ad elenchi degli Enti che li stilano con procedure concorsuali .

In risposta il Sindaco si e' scatenato con veemenza contro la Rabottini accusandola di voler insinuare che l'Amministrazione volesse in qualche maniera favorire qualcuno . Mi chiedo e vi chiedo perchè un provvedimento di questo tipo come il ricorso alla ASMEL viene fatto con provvedimento di Giunta , lecito sì , e non dare tutte le spiegazioni del caso a tutti i Consiglieri ben specificando che la finalità del provvedimento era solo ed esclusivamente per attingere alla formazione del personale ? Perchè il concorso non si tiene addirittura dopo 8 mesi con una necessità di personale urgente ? Perchè i consiglieri devono avere dubbi su procedure così delicate ? Perchè manca addirittura la trasparenza all'interno del consesso consigliare ? Se si vuole evitare di mettere dubbi ed addirittura favorirli bisogna fare tutto alla luce del sole e darne la massima condivisione e pubblicità almeno all'interno

Altro argomento ma della massima importanza e' il comparto agricoltura . Questo settore e'stato falcidiato dal clima con la peronospora che ha massacrato la produzione vitivinicola ma soprattutto e' stato abbandonato dall'Amministrazione Comunale che ha sempre frapposto interessi a volte effimeri , secondo me , ad un vero problema cruciale per la nostra economia . Questa noncuranza e' ancora più grave considerando che chi dovrebbe rappresentare specificatamente questo comparto ossia l'assessore preposto e la consigliera che dovrebbe essere più vicina al comparto agricolo non solo non hanno fatto nulla di concreto ma quando l'opposizione ha proposto azioni di vicinanza economica tipo Tari , Imu , aiuti economici e sviluppi diretti e stringenti con la regione per l'enoteca regionale si sono completamente disinteressati e si sono schierati sempre contro chi con indifferenza e chi con alzata di mano magari cercando motivazioni futili ed inesistenti . Ormai le giustificazioni campate in aria , l'arrampicarsi sugli specchi , l'occultarsi e trincerarsi senza proferire parola non e' attenuante della propria posizione ma aggravante .

Cosa succederà ora ? Il Sindaco non sa ancora che pesci prendere nella sostituzione della Di Sipio , si vocifera di una rappresentante del PD ma credo che tutto sia ancora in alto mare perchè le lotte interne alla Maggioranza con veti e contro veti siano un ostacolo arduo da superare ma e' chiaro che la casella deve essere riempita ma non sarà una buona medicina ma solo un palliativo che non curera' la malattia ma l'accompagnerà inevitabilmente verso una fine ingloriosa e ravvicinata .

PS . In tutta umiltà mi permetto di dare un suggerimento all'opposizione visto che e' promotrice della maggior parte dei lavori dei consigli comunali . Perchè non sottoporre ai cittadini che volessero esprimere la propria opinione preventiva sugli ordini del giorno o altro così da rendere i cittadini davvero consapevoli e partecipativi nella vita Amministrativa che incidono direttamente proprio sulla loro vita e i propri interessi ?

Amerigo Gizzi