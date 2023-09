ECCO IL PRIMO CANDIDATO ORTONESE ALLE PROSSIME ELEZIONI REGIONALI

Voce di popolo “ voce di Dio ” e' un detto che ha origine dai “ tempi che furono ” ma che e' rimasto attuale ancora visti i riscontri reali avuti nel tempo .

Il dottor Franco Vanni , noto medico di base ortonese e' il candidato di Fratelli D'Italia alle prossime elezioni regionali che si terranno nella primavera prossima .

Si vociferava da tempo ma anche se manca ancora l'ufficialità sembra che la notizia sia certa e quindi si aprono le danze e le schermaglie politiche per le regionali che prendono già corpo e cominciano ad entrare nel vivo .

Nei prossimi giorni avremo modo di conversare col dottor Franco Vanni che si e' già speso per l'ospedale di Ortona ma che con la sua candidatura deve alzare l'asticella e dirci come intenderà proseguire su questa strada e quello che intenderà realizzare ulteriormente per il nostro nosocomio che ricordo nei tempi passati ma abbastanza recenti era il fiore all'occhiello della sanità abruzzese con i suoi reparti d'eccellenza che purtroppo nel corso degli ultimi 15 anni e' stato “ vandalizzato e vituperato ” .

Dobbiamo assolutamente recuperare il prestigio perduto o quantomeno riavvicinarci almeno con l'apertura di altri reparti e strumentazioni adeguate e in questo i candidati ortonesi dovranno darci assicurazioni e garanzie .

Amerigo Gizzi