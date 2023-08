Domenica 24 settembre torna il Premio Gaetano Cespa.

E' partita la macchina organizzativa della prestigiosa manifestazione "Premio Gaetano Cespa" in memoria del giovane artista ortonese scomparso nel 2018, a soli 29 anni. L'appuntamento, giunto alla sua quinta edizione, è, come ogni anno, fissato per il 24 settembre giorno del compleanno dell'amato Gaetano. Una manifestazione diventata, negli anni, uno degli eventi artistici più importanti della città. Un concorso gratuito e aperto a tutti i giovani non professionisti amanti dell'arte e della musica.

L'evento si terrà nella cornice del Teatro Tosti con un importante novità: l'età di ammissione al concorso si abbassa, infatti, dai 16, degli anni passati, agli 11 anni di questa edizione per consentire ai tanti giovanissimi talenti presenti in Regione di poter calcare il palcoscenico del Tosti. Per i giovani performer di età compresa dagli 11 ai 15 anni è stato pensato, inoltre, un premio ad hoc: il Premio della critica che sarà assegnato dalla qualificata giuria che presenzierà all'evento.

Si tratta di due importanti novità che rinnovano il format della manifestazione ideata nel 2019, a un anno dalla scomparsa del giovane performer, dai parenti e dagli amici di Gaetano, sempre nell'ottica di garantire il massimo spazio ai talenti emergenti.

L'intento degli organizzatori è, infatti, quello di dare modo ai nuovi talenti di emergere nel mondo dello spettacolo rinnovando, in questo modo, il ricordo di Gaetano Cespa attraverso ciò che lui stesso amava fare: cantare, ballare e recitare.

Da lunedì 21 agosto prenderanno il via le iscrizioni. Il concorso è, dunque, riservato a giovani non professionisti, di età compresa tra gli 11 e i 30 anni. Le discipline ammesse al concorso sono tre: ovvero danza, recitazione, musica. I concorrenti potranno presentarsi singolarmente, in coppia o in gruppo. La categoria di concorso è unica: le tre discipline artistiche gareggeranno, infatti, nella stessa categoria fino ad un numero massimo di 15 partecipanti. I primi tre classificati riceveranno premi sottoforma di borse di studio e/o buoni acquisto. Ci sarà, come detto, un Premio della critica assegnato ad un giovane talento dalla giura scelto nella fascia di età tra gli 11 e i 15 anni.

Per partecipare è possibile richiedere il regolamento e il modulo d'iscrizione all'indirizzo email dell' organizzazione: premiogaeatanocespa@gmail.com.

Le candidature saranno accettate fino al 20 settembre.

L'incasso della serata sarà devoluto in beneficenza, il beneficiario sarà scelto dalla famiglia Cespa.

I biglietti della serata saranno disponibili al botteghino del Teatro Tosti.