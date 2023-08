AD UN ORTONESE DOC IL RICONOSCIMENTO DEL COMUNE DI TOLLO

Il comune di Tollo consegna una targa di riconoscimento al nostro Ortonese Massimo Tatone per il suo impegno trentennale nel volontariato di cui appunto 5 anni nel territorio di Tollo .

Massimo Tatone e' notorio che ha nel sangue il servizio per la comunità , sono 30 anni che instancabilmente si dedica al volontariato e finalmente , aggiungo io , arriva un riconoscimento , inaspettato secondo lui , dal Sindaco Angelo Radica che e' sempre attento e sensibile per chi si dedica agli altri .

Di Massimo non possiamo parlare che bene , a lui va il riconoscimento di tutti i cittadini Ortonesi che in lui hanno sempre trovato un riferimento per il servizio che lui ha sempre svolto senza nulla a pretendere . Bravo Massimo , continua nel tuo lavoro per il prossimo , abbiamo bisogno come il pane di persone come te sempre a dare una mano ai meno fortunati e al territorio che a volte viene vituperato ed inquinato da comportamenti scellerati e che spesso mettono a rischio un ambiente che invece dovremmo preservare pulito ed accogliente .

Noi cittadini non diamo riconoscimenti ufficiali ma sappi che ti siamo grati .

Amerigo Gizzi