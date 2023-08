UN ORTONESE ALLA RIBALTA IN CAMPO SPORTIVO CON LA PESCARA BASKET

Gli Ortonesi si fanno onore in campo sportivo sia a livello regionale che oltre.

Ora e' la volta di Tonino Borromeo che e' stato incaricato dalla Pescara Basket di svolgere le mansioni di Team Manager per le squadre di serie B, di serie C e under 19.

Ricordo che lo stesso Tonino e' attualmente allenatore benemerito e Presidente del Comitato Nazionale per la Regione Abruzzo .

Ora questo incarico alla Pescara Basket che ci rende particolarmente felici sia per lui ma che inorgoglisce anche i suoi concittadini tutti perche' sono particolarmente grati a chi si fa apprezzare e valere oltre i nostri confini.

Conoscendolo sono sicuro che saprà svolgere l'incarico al meglio e da noi gli va un grosso in “ bocca al lupo ”.

Amerigo Gizzi