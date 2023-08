Torna con l’ormai consueto appuntamento estivo il “Sangria Volley”, l’evento realizzato dal Rotaract di Ortona, in collaborazione con il Rotary Club di Ortona e l’Inner Wheel, per raccogliere fondi per il service “End Polio Now”, per eradicare completamente la poliomielite da quei paesi che ne sono ancora colpiti. Appuntamento domani, 13 Agosto, presso il Lido Dea Venere a partire dalle 14, per trascorrere un pomeriggio all’insegna del Service, di tanta allegria e tanta buona sangria!