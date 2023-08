Premio 28 dicembre a Paolo Marchegiano e premio alla Memoria a Elisabetta Valentini, questa la proposta del gruppo consiliare “Città che Amo” presentata ufficialmente alla Città nella seduta di consiglio comunale del 3 agosto 2023.



Il “Premio 28 dicembre Città di Ortona” è stato istituito allo scopo di attribuire riconoscimenti a concittadini che, ancora in vita, hanno dato lustro alla Città di Ortona e che ne hanno promosso la conoscenza al di fuori dei confini comunali nella attività istituzionali, professionali, economiche e produttive (artigianato, industria ed agricoltura), artistiche e culturali, nonché nelle attività sociali e di volontariato e nelle attività di studio e ricerca.



“ Come si evince dalla dichiarazione illustrata in aula dal consigliere Antonio Sorgetti, scelta del gruppo è caduta sul Dott. Paolo Marchegiano.

- precisa il gruppo “ Citta Che Amo ” in una nota - Una scelta ponderata, in considerazione della brillante carriera professionale e delle spiccati doti umane che gli vengono riconosciute. -

Le parole espresse dal Sindaco sulla figura di Paolo, appena prima che in aula venissero esposte le candidature al premio dai vari gruppi consigliari, rafforzano ancor più la scelta del nostro gruppo trasmessa all’Ente il 31 luglio, termine ultimo per la presentazione dei candidati."



Contestualmente alla proposta del Premio 28 Dicembre, il gruppo consiliare ha proposto la candidatura per l’assegnazione del Premio alla Memoria, a Elisabetta Valentini (Elisa),

una donna che ha dedicato tutta se stessa per il prossimo e per la sua amata Città, Ortona.



“ Da non dimenticare quello che ha fatto nel mondo del sociale - aggiunge il gruppo - con iniziative, eventi teatrali e culturali di ogni genere, e come Presidente provinciale dell'Opera Nazionale Caduti senza Croce con il quale è riuscita a recuperare atti e testimonianze realizzando e posizionando nel Sacrario Militare la lapide dove sono incisi i 63 caduti ortonesi dispersi in guerra. ”



Le proposte di candidature al Premio 28 dicembre saranno esaminate da una Commissione tecnico-scientifica nominata dal Consiglio comunale entro trenta giorni dall’insediamento. La Commissione, sulla scorta dei curricula allegati alle proposte, indica al Sindaco una terna di personaggi tra i quali scegliere quello a cui attribuire il Premio