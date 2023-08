Partito Comunista Italiano - Ortona - *Per la Sicurezza e la Tutela dei Cittadini di Via Ruella Petrilli*

Il Partito Comunista Italiano di Ortona desidera affrontare una problematica che da troppo tempo affligge i cittadini residenti nella zona della strada comunale di via Ruella Petrilli. Sin dal 2012, questa via è stata colpita da un evento franoso che ha provocato la riduzione della carreggiata, mettendo a serio rischio coloro che la percorrono quotidianamente.

È un fatto innegabile che l'amministrazione comunale, nonostante le richieste e le preoccupazioni dei cittadini, abbia finora adottato misure parziali e temporanee. La decisione di rendere il senso di marcia unico e la costruzione di una staccionata claudicante rappresentano soluzioni insoddisfacenti e, in certi casi, persino pericolose per i pedoni. La staccionata, oltre a essere indecorosa ed esteticamente imbarazzante, mette in pericolo chiunque la attraversi, minando la sicurezza dei pedoni.

Inoltre, la situazione è aggravata dalla percezione distorta che alcuni conducenti hanno del senso unico di marcia. L'assenza di limiti di velocità adeguati in tale contesto mette a rischio la vita dei pedoni e degli animali del quartiere, oltre a minare la fiducia nella sicurezza stradale.

La promessa da parte dell'amministrazione Castiglione di installare rallentatori è rimasta finora non mantenuta, nonostante le ripetute rassicurazioni. Questo mancato intervento è inaccettabile e dimostra una mancanza di attenzione verso le legittime preoccupazioni dei cittadini.

Il Partito Comunista Italiano di Ortona si fa portavoce delle istanze dei cittadini interessati, esortando l'amministrazione Castiglione a mettere in atto azioni concrete e immediate. Chiediamo che sia avviato il ripristino della carreggiata di via Ruella Petrilli, oltre alla riapertura del doppio senso di circolazione e alla messa in sicurezza dell'intera area stradale.

È nostro dovere come partito politico rappresentare gli interessi dei cittadini e garantire che le loro richieste siano ascoltate e soddisfatte. Invitiamo l'amministrazione a considerare con la massima serietà le esigenze della comunità e a intraprendere azioni immediate per risolvere definitivamente questa situazione critica.