Due talenti, due giovani piloti formati nella scuola del Circuito Internazionale dâ€™Abruzzo dallâ€™istruttore Nicola Maccaferro.

Davide Pasquini e Mattia Zampa sul podio del Trofeo Centro Sud Super Moto 2023 , due talenti, due giovani piloti formati nella scuola del Circuito Internazionale d’Abruzzo dall’istruttore Nicola Maccaferro.

Davide Pasquini, 36 anni, nato a Lanciano. Lavora nella meccanica, marito di Loredana, la vera esperta di moto di famiglia. Davide ha iniziato a correre sulle minimoto quando aveva 19 anni. Poi, con la passione trasmessa anche dalla sua dolce metà, è approdato in pista in sella alle moto più grandi. Ama questo sport, si allena costantemente e per lui è fondamentale la correttezza durante le competizioni. È pieno di voglia di fare, Davide, e spera di arrivare lontano. Il primo posto al trofeo Centro Sud Supermoto gli ha dimostrato che sta percorrendo la strada giusta.

Mattia Zampa, 15 anni, studia all’Its di Recanati, indirizzo meccatronica. La passione per le moto nasce dal 2018 quando comincia ad allenarsi. Tra le sue vittorie più importanti un secondo posto al MES categoria Ohvale 160, la seconda al Cid’A di Ortona il 23 luglio scorso con un terzo posto al trofeo Centro Sud Supermoto. Un po’ di sacrifici e tanto impegno, Mattia sogna un futuro su due ruote.