Oss vincitori di concorso, al via 152 assunzioni in provincia di Chieti

Sono 152 gli operatori socio sanitari vincitori di concorso che la Asl Lanciano Vasto Chieti assume a tempo indeterminato. E' stato, infatti, ufficializzato con delibera lo scorrimento della graduatoria scaturita dalla selezione condotta come capofila dall'Azienda Sanitaria di Teramo, e rettificata il 4 agosto sulla base dei provvedimento conformativi prescritti dal giudice amministrativo a seguito dell'ultima sentenza.

Si procede, dunque, a completare il Piano del fabbisogno programmato per l'anno corrente con le nuove assunzioni, che vanno a sommarsi alle precedenti e portano a 510 il numero di Oss con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a fronte dei 61 che prestavano servizio nel 2020. Un significativo balzo in avanti, dunque, nel contrasto al lavoro precario, come dimostrano anche altre procedure portate a conclusione negli ultimi due anni.

"Eravamo in attesa della pronuncia dei giudici amministrativi sul concorso - sottolinea il Direttore generale Thomas Schael - per poter procedere alle assunzioni, che i vincitori aspettavano legittimamente. Anche in questa circostanza, come sempre peraltro, le nostre decisioni sono vincolate al rispetto dei tetti di spesa e ai documenti di programmazione, come il piano del fabbisogno".

Sul tema del personale, ad ogni modo, la Direzione Aziendale “ intende proseguire nel proficuo confronto con le organizzazioni sindacali come già avvenuto da un anno a questa parte, e che hanno prodotto risultati positivi soprattutto sul fronte delle stabilizzazioni” . Il "modello Chieti", insomma, è destinato ad andare avanti, perché incide positivamente sull'organizzazione aziendale e sui lavoratori.

Intanto è stata prorogata al 30 settembre la scadenza degli Oss che prestano servizio attraverso le cooperative.

c.s.