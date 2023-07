Ortona â€“ Minturno: comunitÃ  gemellate

Tra le iniziative in programma per ricordare gli 80 anni della Battaglia di Ortona e dei duri mesi di guerra che furono vissuti sulla linea Gustav, le amministrazioni di Ortona e Minturno, unite nel patto di gemellaggio siglato il 17 giugno 2018, hanno proposto una convenzione per i soggiorni nelle rispettive municipalità. Si tratta di una iniziativa che coinvolge hotel, b&b e strutture ricettive dei rispettivi territori comunali e permette ai residenti di Ortona e Minturno di usufruire di uno sconto del 10% sulla tariffa di listino per i soggiorni effettuati nel 2023.

«Dagli atti istituzionali – sottolinea il Sindaco Leo Castiglione –

si è passati a iniziative di promozione dei territori che sono stato il teatro di quelle cruente vicende belliche del 1943, quando le due città di Ortona e Minturno furono i caposaldi della linea difensiva tedesca che attraversava l'Appennino dall'Adriatico al Tirreno. Questa iniziativa prosegue una collaborazione tra le due amministrazioni e comunità avviato con la suggestiva sottoscrizione del patto di gemellaggio avvenuto in un consiglio comunale straordinario organizzato dalla Città di Minturno, nell'antico foro del parco archeologico della città laziale. Fu una giornata storica che insieme al gemellaggio con la città di Cassino del 1991 mantiene vivo, soprattutto per le giovani generazioni, il racconto della guerra sulla linea Gustav».

Sono circa cinquanta complessivamente le strutture ricettive che hanno risposto positivamente alla proposta di convenzione e per maggiori dettagli organizzativi è possibile rivolgersi all'ufficio informazione e accoglienza turistica del Comune di Ortona in piazza della Repubblica, telefono 085/9063841, mail iat.ortona@abruzzoturismo.it o turismo@comuneortona.ch.it