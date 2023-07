Da Minturno soggiorni scontati per i residenti nel comune di Ortona

Nel 2018 il gemellaggio tra i comuni di Ortona e di Minturno, i due comuni della “Linea Gustav” accomunati nelle tristi vicende della guerra.

La linea Gustav ha è stata teatro di dure battaglie che ha lasciato citta martoriate e cimiteri con migliaia di caduti .

Domenica 17 giugno 2018, dopo 75 anni le due comunità si erano sono incontrate in un gemellaggio per ricordare, ma anche per porre la basi per iniziative in campo sociale, culturale e turistico.





Nel corso di un Consiglio Comunale a Minturno, tenutosi nell’area archeologica della città laziale, è stato sottoscritto il patto di gemellaggio.

Ora, per il 2023, su proposta dell’Amministrazione Comunale di Minturno, alcuni hotel della citta laziale hanno riservato uno sconto ai residenti di Ortona che vorrano trascorre delle giornate nella citta gemellata con Ortona.





Questa la proposta ai residenti di Ortona





“ il patto di gemellaggio tra i nostri comuni ha sancito la possibilità di promuovere diverse iniziative che tengano unite le nostre comunità, - commenta Mario Miko Mendico , delegato alla memoria del sindaco di Minturno, e promotore del gemellaggio tra Minturno e Ortona -

tra queste vi è anche la convenzione proposta dalle nostre strutture alberghiere che hanno recepito una mia proposta ”





( clicca sulla foto per scaricare la guida )

( clicca sulla foto per scaricare la mappa )