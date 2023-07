L'ORTONA CALCIO RIPARTE DALLA PROMOZIONE MA NON SVELA ANCORA LE ASPETTATIVE DI PARTENZA

L'Ortona calcio riparte dalla promozione ma l'allestimento della squadra e' ancora in pieno svolgimento . Che ci sia aria di rivoluzione e' cosa che sta nei fatti considerando che l'area tecnica e' stata smantellata con gli avvicendamenti dell'ex Mister Sansovini con Roberto Colussi e Di Mattia Granata con il nuovo direttore sportivo Tonino D'Orazio . Anche l'allenatore in seconda Fabio Perazzetti dopo due anni ha lasciato la carica . Naturalmente la ssd Ortona come e' giusto che sia ha ringraziato tutta l'area tecnica per il lavoro svolto con impegno e serietà ed ha augurato a loro di raggiungere traguardi futuri che sicuramente meritano .

Anche la dirigenza ha subito dei cambiamenti importanti , in particolare ci sono state le dimissioni dalla carica di Vice Presidente di Angelo Di Nardo motivate da questioni di opportunità e personali ma traspare anche una certa lontananza dallo stesso sulle strategie passate e future tenute dall'intera società .

Da quello che sappiamo finora e' che sono stati riconfermati soltanto 2 calciatori della scorsa stagione e precisamente il trentaseienne Alex Lieti , difensore centrale e il ventiduenne Marino Konda centrocampista .

E' chiaro che se non ci saranno altre riconferme appare evidente che la profondità delle uscite rappresentano una vera e propria strategia di rinnovamento radicale e di ringiovanimento di tutta la rosa , naturalmente non e' detto che non sia vincente e proficua ma pone non pochi dubbi sul futuro che a questo punto e' tutto un'incognita e tutto da scrivere .

Per intanto la società si sta muovendo sul mercato con decisione e a tutt'oggi ha già acquisito ben 5 calciatori :

Denis Di Rocco , attaccante / esterno ventiseienne proveniente dall'Atessa con 8 reti in stagione scorsa . Ha militato col Pineto , Lanciano e Fossacesia .

Stefano Giandonato : centrocampista di 28 anni proveniente dall'Atessa e gia' prima calciatore di Casolana e Miglianico .

Lorenzo Farindolini : centrocampista di 29 anni , ha militato in serie D ed Eccellenza con Chieti , Renato Curi ,Angolana , Spoltore , Teramo e Angolana .

Giordano Pasquale : difensore di 19 anni proveniente dal Fossacesia , ha vestito anche la maglia del Casalbordino.

Domenico Giancristofaro : difensore di 17 anni proveniente dalle giovanili del Lanciano , Ha giocato anche col Sambuceto ed Atessa .

Dai prestiti sono rientrati in forza alla ssd Ortona calcio :

Stefano Finizio : difensore di 21 anni dal Francavilla calcio.

Stefano Petaccia : Attaccante di 21 anni dal Francavilla Calcio .

Giuseppe Rosati : Attaccante di 20 anni dal Miglianico .

Come possiamo notare la nuova compagine in allestimento e' assolutamente all'insegna del ringiovanimento e possiamo dire che la ssd Ortona riparte dai giovani che saranno i veri protagonisti .

Naturalmente a tutti gli addetti ai lavori va un affettuoso in bocca al lupo da tutta la redazione di Ortona Notizie .

Amerigo Gizzi