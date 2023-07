Claudio Falcone sarÃ  il "vice Cantagalli"

Un nome nuovo, ma che ai tifosi di lunga data suonerà di certo familiare, girava da tempo nei corridoi del Quartier Generale della Sieco. Oggi arriva la conferma che a rivestire il ruolo di vice Cantagalli, come opposto, ci sarà il giovane Claudio Falcone.

Figlio di quell'indimenticato campione Alessandro Falcone, centrale talentuoso nonché capitano dell'Impavida Pallavolo Ortona fin dai primi anni '90, claudio ha seguito le orme del padre nel sentiero della pallavolo ma fermandosi sulla mattonella numero due.

Giovanissimo, classe 2005 per 195 centimetri di altezza, Claudio Falcone, dopo aver prestato servizio con la Sieco di Serie C e con l'Under 19 è pronto a mettersi in gioco ad alti livelli.

«Sono molto felice per questa opportunità di giocare in serie A2. Sapere di avere la fiducia della società mi inorgoglisce e mi carica di entusiasmo. Approfitterò di questa nuova esperienza per migliorarmi e dare una mano alla società lavorando al massimo fin da subito.»

E quando fa troppo caldo per giocare al coperto, Claudio si diletta nel circuito nazionale di Beach Volley Under 18 terminando al settimo posto assoluto nell'ultima tappa di Caorle.

Claudio Falcone

Nascita: 03/04/05

Luogo: Pescara

Nazionalità Sportiva: Italiana

Ruolo: Opposto

Altezza: 195 Cm

Carriera:

2023/2024 Sieco Service Impavida Ortona (Serie A2)

2022/2023 Sieco Service Impavida Ortona (Serie C)