"Prima caccia" allo Zambra di Ortona, il cortometraggio del pescarese Forcucci

Per la rassegna "Zambra Estate", il 13 luglio alle 19.30 ci sarà la proiezione del cortometraggio "Prima caccia" per la regia di Daniele Forcucci. Il Cinema Auditorium Zambra di Ortona (CH) gestito dalla produzione Unaltroteatro di Arturo Scognamiglio e Lorenza Sorino, prosegue anche per l'estiva con attività culturali di spessore.



Si tratta di un'opera prima del regista abruzzese Forcucci, ambientata negli anni del brigantaggio e girato interamente in Abruzzo, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, precisamente nella piana del Voltigno; è prodotto da One Vision e Adriatic Movie in associazione con IFA Scuola di cinema e recitazione di Pescara.



Tra gli interpreti si annoverano: Emanuele Bracone insieme allo stesso Scognamiglio, Franco Mannella, Fiorenzo Mattu, Veronica Lo Forte e Sofia Ponente.

Come anticipa Scognamiglio, "l'incontro con Daniele Forcucci è arrivato con questo cortometraggio, da quel momento abbiamo iniziato a collaborare su vari progetti e sono molto contento di presentare allo Zambra la sua prima regia". A proposito dell'opera: racconta la storia di un ragazzo costretto a crescere troppo in fretta: il rito di iniziazione alla caccia, voluto da un patrigno violento, si trasforma in un passaggio di vita avventuroso e drammatico, che costringe il protagonista a prendere le sue prime decisioni da "uomo".



Daniele Forcucci



Classe '86, affascinato dal cinema fin da piccolo, trova la sua strada quando decide di iscriversi alla scuola di cinema IFA di Pescara, dove muove i suoi primi passi. Dopo aver terminato gli studi inizia a realizzare i primi lavori tra pubblicità e videoclip musicali.

Da ormai 10 anni si occupa di produzioni video a 360°.

Oltre al suo lavoro, organizza eventi culturali come l'Adriatic Film Festival e il Pescara Comix & Games. Nel 2023 termina la sua prima opera "Prima caccia".

L'ingresso per il cortometraggio è gratuito ma su prenotazione.



Con obbligo di prenotazione sarà possibile consumare un aperitivo a base di sushi e un calice di vino, questi i contatti 345.4367809, mail segreteria@cinemauditoriumzambra.com .

E' possibile seguire i canali social della struttura alla voce @cinemauditoriumzambra.