AUGURI ALLA NEO DOTTORESSA IN MEDICINA E CHIRURGIA VALENTINA GIZZI

Fieri del tuo magico percorso tu Valentina ci ringrazi ancora con queste splendide parole : Il primo più grande ringraziamento va ai mie genitori . Mamma e Papà , nessuno più di voi ha tifato per me negli ultimi sei anni . Grazie per aver sostenuto le mie scelte , attenuato le mie paure e festeggiato i miei successi . Non ci sono parole adatte a descrivere il mio amore per voi , ma sappiate che ogni mio traguardo e' vostro e questo non fa eccezione . Oltre che la vostra bambina , adesso sono anche la vostra dottoressa , spero di essere all'altezza di questo compito .

La cosa più facile , amata figlia , e' quello di risponderti che non abbiamo parole ma comunque ci sforziamo ugualmente : Oggi sei diventata Medico Chirurgo col il massimo dei voti con la lode , 110 e lode e onorata di leggere il giuramento di Ippocrate che spetta a chi ha il miglior punteggio . Il tuo e' stato un percorso strabiliante e la laurea di oggi certifica e riconosce la tua abnegazione , costanza , caparbietà e volontà di raggiungere il primo vero traguardo della tua vita . Mamma e Papà insieme ai tuoi fratelli Tommaso e Germana sono orgogliosi e condividono e festeggiano con te questo momento magico e irripetibile , sicuri che sia l'inizio di una carriera fatta di passioni . Ora inizi un percorso che ti porterà a raggiungere l'obbiettivo che da sempre ti sei prefissa , quello di aiutare e curare le persone in tutti i loro aspetti . Tu cara Valentina hai una dote innata , riesci a far sembrare semplici anche le cose più difficili , una grande prerogativa che ti aiuterà molto nel curare i tuoi pazienti . Noi ti ringraziamo per esserci e ti abbracciamo grati per i tuoi risultati di oggi e quelli che raggiungerai in futuro .

Amerigo Gizzi- Caterina Durante- Gizzi Tommaso e Gizzi Germana