Inner Wheel club di Ortona: passaggio del collare dal Presidente uscente Luciana Notarfranco all' incoming Maria D'Alessandro

Sabato 8 Luglio, presso l'Hotel Mara le amiche dell'Inner Wheel club di Ortona si sono riunite per il tradizionale passaggio del Collare tra la presidente uscente Luciana Notarfranco Civitarese e la incoming Maria D'Alessandro.

In un clima di amicizia e alla presenza di autorità innerine quali la Governatrice Annarita D'Alessandro con la segretaria distrettuale Patrizia Moro, ospiti e presidenti dei club service cittadini Rotary, Rotaract e lions con le autorità civili sindaco e assessore alle politiche sociali, la serata entra nel vivo.

Dopo gli iniziali saluti di rito, la Governatrice già nostra socia ha preso la parola per ringraziare la presidente Luciana per le numerose attività svolte e formulare gli auguri alla neo presidente Maria D'Alessandro, ha inoltre presentato il nuovo tema dell' Anno Innerino " SHINE A LIGHT" un invito a splendere.

La conviviale è stata impreziosita dalla proiezione di un video in cui la Presidente Luciana Notarfranco ha illustrato le numerose attività svolte durante il suo anno soffermandosi in modo particolare sul Premio Margherita D'Austria di cui è stata la madrina e l'instancabile autrice, ha ringraziato le socie per il servizio svolto omaggiandole con un piccolo presente.

La serata si è conclusa con il passaggio del collare tra le Presidenti Luciana Notarfranco e Maria D'Alessandro che ha presentato il suo direttivo e ha brevemente tracciato le linee programmatiche del suo anno e come dal tema internazionale ha incoraggiato le socie a splendere nel loro operato.