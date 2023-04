24 e il 25 Aprile iniziative per il settantottesimo anniversario della Liberazione

" La libertà è come l'aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare." Questa frase, di Piero Calamandrei antifascista, membro della Costituente, avvocato e politico fiorentino, è posta in risalto nel manifesto delle iniziative che la Sezione Anpi "Dario Serafini" di Ortona, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, il Sindacato Pensionati Italiani CGIL Provinciale e la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta terranno il 24 e il 25 Aprile per il settantottesimo anniversario della Liberazione.

Il 25 Aprile, come ricordato dal Forum delle Associazioni Antifasciste e della Resistenza, è la data del calendario civile in cui tutti i cittadini e le cittadine ricordano la Liberazione, e quindi, la Resistenza che ha cambiato la storia d'Italia con la sconfitta del nazifascismo. Nella ricorrenza, in questo anno, del 75° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana e antifascista, con cui si sancì la conquista della democrazia e di libere Istituzioni, rivolgiamo un caloroso invito alla cittadinanza a partecipare alle iniziative riportate nel programma affinché il 25 Aprile sia una festa a sostegno dei valori dell'antifascismo e della Resistenza, incarnati nella Costituzione, nel ricordo delle donne e degli uomini che diedero forma alle speranze e ai sogni di un futuro per il Paese.

c.s. Anpi Sezione "Dario Serafini" - Ortona