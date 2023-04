Il vino abruzzese alla conquista della Scandinavia

Alla conquista della Scandinavia il vino abruzzese ed il buon prodotto della nostra terra è protagonista ad Helsinki.

Continua il percorso d'internazionalizzazione del tessuto produttivo abruzzese messo in campo dalla Regione Abruzzo con l'impegno particolare del vice presidente ed assessore all'Agricoltura Emanuele Imprudente, con Arap come braccio operativo.

Un evento dedicato alle nostre aziende in uno dei mercati più prestigiosi d'Europa. In seguito alla Prima Fiera Internazionale dei Tartufi tenutasi all'Aquila nello scorso dicembre, l'interesse dei buyers intervenuti ha generato un'iniziativa che ha visto protagoniste 13 aziende abruzzesi del settore food, di cui 11 vitivinicole. Oltre 40 i selezionatissimi operatori del settore finlandese che hanno potuto assaporare i gusti e la storia abruzzese.

"L'internazionalizzazione del made in Abruzzo ha avuto una fortissima accelerazione in questi anni." Commenta così il vice presidente Imprudente. "Abbiamo lavorato e stiamo lavorando nella costruzione di un ‘sistema Abruzzo’ che sia da volano per la crescita dell'export abruzzese. Promuovere i nostri prodotti nel mondo non solo è la chiave di volta per lo sviluppo economico di questo settore, ma significa soprattutto mettere l'Abruzzo al centro di interessi e attenzioni internazionali ad ampio spettro."

Giuseppe Savini, presidente di Arap "Arap ha intrapreso un percorso virtuoso nell'internazionalizzazione delle aziende abruzzesi anche nel settore agrifood. Il successo di pubblico e di contatti di oggi per le nostre aziende è esattamente ciò che ci siamo prefissati di fare e che continueremo a fare."

"Il nostro è un accompagnamento che parte dell'individuazione dei mercati migliori, alla sezione dei buyers, all'organizzazione di eventi mirati e dedicati all'Abruzzo che facciano da catalizzatori di attenzione per i nostri prodotti. Ciò che sta dando continuità alla nostra azione, generando attenzione costante da parte dei Paesi esteri, è anche il supporto nel post contatto e fino ad arrivare alla fondamentale conclusione in un percorso di export, la chiusura dei contratti." conclude Savini.