Immensa e stoica Victoria Cross Ortona

VICTORIA CROSS 1

GUARDIAGRELE 0

Davanti ad un Comunale gremito come non mai è andata in scena una bellissima partita giocata a viso aperto da tutte e due le squadre.

La squadra guardiese è stata una delle migliori viste fin qui nel nostro stadio e questo rende la nostra vittoria di un valore inestimabile.

Onore e merito ai nostri ragazzi che sono scesi in campo, seppur in formazione molto rimaneggiata, qualcuno ha stretto i denti in campo, altri che erano in panchina, seppur acciaccati, hanno voluto dare comunque una mano ai propri compagni di squadra dimostrando, semmai ce ne fosse bisogno, un senso di attaccamento alla maglia come mai visto nelle stagioni precedenti.

L'ha decisa Capitan Carrieri al 31° del primo tempo sugli sviluppi di uno dei tanti calci d'angolo calciati magistralmente da Fabrizio D'Alessandro.

Nel secondo tempo abbiamo sofferto come non mai, in contropiede più di una volta però siamo andati vicino al raddoppio, ma nella sofferenza ci siamo uniti più che mai ed abbiamo portato a casa una vittoria che vale doppio, che ci permette di continuare a sognare quel posto nei play off che fino a pochi mesi fa era pura utopia.

Complimenti ai nostri ragazzi per tutto quello che hanno messo in campo e vederli al fischio finale sdraiarsi sul terreno di gioco distrutti dalla fatica ha fatto capire che questo gruppo, che è stato messo su, è fatto di uomini veri e tutto quello che fanno, è giusto sottolinearlo, lo fanno a titolo gratuito!!!

GRAZIE RAGAZZI