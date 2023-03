ORTONA-UNPAREGGIO CHE FA MORALE E CLASSIFICA

Un punto su un campo ostico come quello del Capistrello non e' poca cosa e fa morale e classifica . Si era partiti per riportare a casa l'intera posta ma la gara ha preso una piega tale che il pareggio e' moneta utilissima per la causa finale che e' quella di rimanere aggrappati a tutti i costi nel campionato d'Eccellenza . Parliamoci chiaro , i gialloverdi sono davvero una compagine rinnovata e forte da quando e' arrivato il nuovo allenatore Sansovini che ha dato una svolta alla compagine grazie anche alla società che ha cercato di accontentarlo in tutte le sue richieste , semmai il rammarico e' forse che si doveva intervenire qualche settimana prima ma le cose fatte capo hanno e quindi bisogna sempre guardare al presente e al futuro . Ora mancano 5 gare al termine del campionato e le gare rimaste , inutile dirlo , sono fondamentali per centrare l'obiettivo , ora ci sono tutti gli ingredienti per raggiungerlo ma bisogna dare e sprigionare tutto il potenziale che ora la squadra possiede . Domenica e' un'altra tappa fondamentale al comunale di Ortona dove s'incontrerà il Fossacesia che e' compagine forte e coriacea ma la fiducia e' tanta e tale che abbiamo la massima tranquillità di centrare la vittoria .

La gara odierna non e' stata la migliore disputata dalla nostra squadra ma era importante continuare la striscia positiva che si protrae da un buon numero di giornate e quindi il pareggio deve essere visto come il bicchiere mezzo pieno anche perché conseguito fuori dalle mura amiche . La prima frazione di gioco ha visto una gara equilibrata con i gialloverdi che hanno cercato di contenere l'avversario non disdegnando sortite in attacco in una delle quali abbiamo reclamato un rigore per il fallo di mani di un difensore su colpo di testa del nostro Ligoski , purtroppo però l'arbitro ha ritenuto di sorvolare . Comunque la nostra difesa e' apparsa subito in palla e pur soffrendo in questa prima parte ha mantenuto bellamente botta . Il secondo tempo però, almeno da parte nostra , non e' stata all'altezza del primo ma il portiere Pelusi e' parso insormontabile e in almeno tre occasioni ha evitato che la sua rete venisse violata . Quindi si può storcere un po' la bocca in quanto al gioco complessivo da noi sviluppato ma bisogna anche capire che anche il portiere fa parte della squadra ed anzi e' anche espressione di tutta la compagine , quindi una squadra solida grazie anche al suo portiere . La difesa nel suo complesso e' stata di gran lunga il miglior reparto anche e soprattutto perché non supportato dal filtro di un centrocampo adeguato . Nella zona nevralgica del campo non siamo stati sufficientemente all'altezza e così anche il settore d'attacco ne ha risentito anche perchè non dispone di tutti gli effettivi per vari infortuni . Comunque il pareggio di zero a zero non ci dispiace considerando il tutto perché ci lascia ampi margini di poter disputare i play out e poi di vincerli . Naturalmente tutti i calciatori devono dare il massimo e su questo non abbiamo nessun dubbio ma soprattutto abbiamo bisogno che alcuni di essi sprigionino tutto il loro enorme potenziale che sappiano e conosciamo essere ragguardevole .

Formazione Ortona :

1-Pelusi v. 8 nessuna sbavatura , “ il Piave mormorò non passa lo straniero ” , gara esemplare . 2-Puzzo v. 6.5 ha sofferto ma ha dato il contributo per mantenere inviolata la porta . 3-Midolo v. 6 ha una fisicità straordinaria ma a volte fa un tocco in più e regala la palla all'avversario , deve essere intraprendente ma limitare la sua esuberanza. 4-Lanza v. 5.5 fa poco , il suo apporto e' limitato sia in fase offensiva che difensiva , deve darsi una mossa in questo finale . 5- Salvucci v. 6 non e' appariscente ma se la cava sempre , e' continuo anche senza mai eccellere . 6-Martelli v. 6.5 non eccelso , senza acuti , deve essere più celere nell'impostare da dietro . 7-Majo v. 5.5 di supporto al centrocampo e all'attacco ha lasciato a desiderare , non sempre puntuale , deve essere più concreto. 8-Squadrone v. 5.5 si uniforma ai compagni di reparto , insufficiente come loro , aspetto ancora una sua gara convincente . 9-Rodriguez v.5 poco concreto , non si libera mai al tiro , sempre spalle alla porta , poco supportato ma nessun tiro in porta . 10-Dragani v. 5.5 molto lontano da quello che conosciamo , nessuno spunto di rilievo , gara per il suo valore da dimenticare . 11-Ligocki v. 5.5 sinceramente la brutta copia del giocatore visto appena e' rientrato dall'infortunio , nettamente al di sotto del suo potenziale . 17-Di Donato v. 5.5 sostituisce Dragani ma la musica e' la stessa . 20-Lemou v. 5 sostituisce Majo per 10 minuti , un giallo , polemico , nervoso e falloso , davvero un brutto ingresso . allenatore Sansovini v. 6 squadra forse obbligata ,non dispone al momento di un attaccante che faccia la differenza .

Amerigo Gizzi