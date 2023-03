L'AMMINISTRAZIONE CASTIGLIONE E' FINITA ! SI STACCHI LA SPINA A QUESTA AGONIA

L'amministrazione Castiglione è finita!

Si stacchi la spina a questa agonia.

"Stiamo attraversando una fase particolarmente delicata e complicata della storia della nostra città: il sindaco Castiglione, dopo soli 8 mesi di ordinaria amministrazione, ha dichiarato il fallimento della sua gestione ufficializzando, con dimissioni ritirate nonostante tutto, di non avere la maggioranza in consiglio comunale - è quanto affermano i Consiglieri Comunali Ilario Cocciola, Gianluca Coletti, Emore Cauti e Simonetta Schiazza di Solo Ortona Nella Testa -.



Dunque, anziché prendere atto dell'impossibilità a continuare il suo mandato, ha preso in giro la Città ed ha preferito riconfermare le deleghe agli assessori, usando i pochi consiglieri comunali rimastigli fedeli come scudi sacrificali.



In un quadro del genere, senza un progetto per la città - continuano i quattro consiglieri - il sindaco e la sua Giunta hanno continuato a sperare negli interessi elettorali dei pochi consiglieri comunali rimasti a lui legati, mentre, per rimanere al potere, ha lanciato un appello irricevibile dalla minoranza (ormai ex, visti i numeri) che, ancora una volta gli ripete:

Non siamo in vendita!



Abbiamo atteso questo momento anche per consentire ai tre consiglieri usciti dalla coalizione che ha sostenuto Castiglione, e che ringraziamo per questa presa di coscienza, di svolgere in serenità il convegno organizzato sul fotovoltaico (problema che ricordiamo è stato reso noto alla città, addirittura con una convocazione del Consiglio Comunale, dalla opposizione) ma adesso non si può più indugiare:

su Castiglione gravano importanti responsabilità, con una città al palo e superata ormai da tutte le altre, e non può che prendersi atto che è giunto il momento di staccare la spina a questa amministrazione improvvisata, certi che un commissario prefettizio, come è accaduto già in importanti città, farà meglio di un sindaco e di una Giunta senza alcuna qualità politica ed amministrativa!"

ILARIO COCCIOLA-GIANLUCA COLETTI-SIMONETTA SCHIAZZA-EMORE CAUTI