Vince il Victoria Cross Ortona e si rilancia per i Play Off

VICTORIA CROSS 1

MORRONESE 0

Formazione

NARDONE PACACCIO CARRIERI SCARINCI N. D'ALESSANDRO F. GUEYE ALTOBELLI ( 89° D'AMELIO ) PONCE ( 55° BILANCIA ) CIAMMAICHELLA REGA ( 55° LUCIANI ) DI MUZIO ( 82° D'ALESSANDRO D. )

Dopo la sconfitta immeritata di domenica scorsa si attendeva subito una reazione da parte dei ragazzi e così è stato.

Sicuramente non è stata una partita semplice, anche perché si affrontava una squadra reduce da cinque risultati utili consecutivi, ma la squadra di Mister Coletti non ha concesso nulla agli avversari e l'uno a zero non rispecchia i valori visti in campo.

Tre punti d'oro che ci permettono di rimanere agganciati per cercare di entrare nei play off.

Cronaca

19° Altobelli si procura un calcio di rigore, sul dischetto va Di Muzio che si fa ipnotizzare dal portiere ospite che respinge, sul pallone si avventa lo stesso Altobelli e realizza il goal del vantaggio.

40° Splendido affondo sulla sinistra di Fabrizio D'Alessandro che pennella un cross per l'accorrente Altobelli il quale spedisce alto da posizione favorevolissima.

44° Punizione calciata da Scarinci per la testa di Carrieri che manda la palla fuori di un nonnulla.

Nel secondo tempo la squadra cerca di chiudere la partita e al 67° il neo entrato Bilancia, con un tiro a giro destinato sotto l'incrocio dei pali, ci va vicinissimo e solo l'intervento prodigioso del portiere ospite gli nega la gioia del goal.

Nei restanti minuti che mancano, la truppa di Mister Coletti amministra la gara senza concedere nulla agli avversari e manda in archivio la partita con tre punti più che meritati.

Ora la testa và alla prossima gara, autentico big match della giornata, infatti si andrà a Chieti ad affrontare la vice capolista del girone, il Città di Chieti, test molto importante ma non decisivo per il prosieguo del campionato.