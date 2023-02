OUDENAARDE VISITA ORTONA IN ONORE DI MARGARITA D'AUSTRIA

Ortona, domenica 26 febbraio, ha ospitato una delegazione Istituzionale e Storica della città di Oudenaarde (Belgio), accompagnata dalla Presidente del Consiglio, dal Presidente e da un componente del Comitato dei Gemellaggi di Castel Madama.

Oudenaarde è la città dove nacque Madama Margarita d'Austria,



Gli ospiti sono stati accolti dal Gruppo Storico ''I Farnese'' della Città di Ortona, che ha potuto far apprezzare i luoghi simbolo e storici del posto, mostrando le tracce esistenti del passaggio della nobildonna, figlia di Carlo V.

Grande interesse ed approvazione è stata dimostrata dagli ospiti: la loro visita ha avuto l'obiettivo di approfondire tutto il minuzioso ed intenso lavoro che da anni il Gruppo Storico ''I Farnese'' svolge ad Ortona e in tutta Italia con il tour noto ''Sulle Vie di Margarita d'Austria - da Ortona ad Oudenaarde'' e della Rievocazione Storica che si tiene in estate, per ricordare l'arrivo di Margarita D'Austria ad Ortona nel 1582.

Tale possibilità inoltre è stata resa possibile grazie alla nascita della ''Rete delle Città Margaritiane'', inaugurata il 25 Febbraio a Castel Madama, complice la sinergia dell'Ente Palio Margarita d'Austria di Castel Madama e dell' Ente Palio del Velluto'' di Leonessa.

L'incontro ha suggellato un legame importante tra le città nelle quali inizia e finisce la vita della Madama, Ortona ed Oudenaarde.

I progetti culmineranno con l'arrivo della delegazione ortonese del Gruppo Storico ''I Farnese'' nelle Fiandre presso Oudenaarde e con una collaborazione mirata allo sviluppo di eventi culturali e rievocativi, dedicati alla storia di Madama Margarita d'Austria, si donerà una occasione di crescita del turismo e delle opportunità per le due città.

