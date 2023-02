TARI non dovuta sui magazzini agricoli: proseguono gli incontri sul territorio

Proseguono gli incontri con la cittadinanza, promossi su iniziativa dell’ex assessore ai lavori pubblici del Comune di Ortona Domenico De Iure, sulla vicenda della tassa rifiuti non dovuta dal 2021 sui magazzini agricoli. , proseguono.

“ Il Comune di Ortona, come noto, - sottolinea Domenico De Iure - ha fatto pagare agli agricoltori di Ortona la TARI sugli immobili strumentali all’attività agricola, nonostante la normativa intervenuta a fine 2020 ha previsto la non assoggettabilità di tali immobili al regime della tassa sui rifiuti urbani, a decorrere dal 1 gennaio 2021 ,. “



Questo il calendario dei prossimi appuntamenti:

- mercoledì 01 marzo ore 20:30 ,presso il circolo in contrada Villa Iubatti;

- venerdì 03 marzo ore 20:30 . presso il Sister’s Bar in contrada San Leonardo

Interverranno Lorenzo Crudele,

responsabile del dipartimento agricoltura di Fratelli d’Italia e i Consiglieri comunali di minoranza Ilario Cocciola, Angelo Di Nardo, Franco Vanni, Gianluca Coletti, Simonetta Schiazza ed Emore Cauti, per informare la comunità degli agricoltori delle modifiche normative intervenute dal 2020 in materia, su come richiedere i rimborsi e sulle iniziative intraprese in Consiglio comunale sulla vicenda.



“ Lo scorso mese di ottobre, infatti, il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno della minoranza con cui si è riconosciuto l’errore dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Leo Castiglione che per gli anni 2021 e 2022 ha fatto pagare la tassa rifiuti sui magazzini agli agricoltori nonostante la stessa non fosse dovuta ” – dichiara l’ex assessore Domenico De Iure – e come preannunciato nelle scorse settimane

proseguiamo gli incontri sul territorio per informare gli agricoltori sulla vicenda della TARI sui magazzini agricoli, in particolare sulla proposta della minoranza di procedere ai rimborsi approvata all’unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 6 ottobre 2022”.