Associazione Culturale giovani ortonesi: nuovo direttivo e presidente Claudio Di Lizio

L'associazione culturale giovani ortonesi cambia direttivo: torna come Presidente Claudio Di Lizio.

Il nuovo direttivo al completo è così composto:

Vice presidente Giovanni Serano, segretaria Cristina De Luca, Tesoriere Paride Annecchini, consigliere Federico Di Lizio.

"Sono felice di aver avuto di nuovo questa opportunità, specialmente in questo anno dove l'associazione compirà 10 anni - commenta il presidente Claudio Di Lizio - e in questi anni quante belle cose abbiamo fatto. Andiamo avanti e cercheremo di fare tante altre belle iniziative, come sempre, insieme!"