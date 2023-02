TUTELA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Un percorso per dare strumenti e coinvolgere le persone nelle attività di promozione e tutela del territorio ortonese e in particolare delle Riserve Regionali di Ortona. Da oggi è possibile iscriversi gratuitamente al Corso "Operatore per la promozione e la tutela del territorio" promosso dall'Amministrazione Comunale di Ortona in collaborazione e con la supervisione del WWF Abruzzo e organizzato dall'Istituto Abruzzese per le Aree Protette.

Il corso nasce, all'interno delle attività collegate alla gestione e al coordinamento scientifico delle Riserve Naturali Regionali Punta dell'Acquabella e Ripari di Giobbe, con l'obbiettivo di dare strumenti e stimoli a chi vuole approfondire le tematiche relative alla promozione e alla tutela del territorio e magari ipotizzare ed implementare percorsi, che potrebbero essere in futuro anche uno sbocco lavorativo, entrando in contatto con le realtà che da tempo operano nell'ambito della sostenibilità applicata e dei così detti "lavori verdi", legati al mondo della aree protette e della valorizzazione degli elementi naturali e culturali del territorio.

«Si tratta di una ulteriore iniziativa volta a valorizzare le nostre due Riserve Regionali e a tutela del nostro territorio- sottolinea il sindaco Leo Castiglione- implementando cosi la politica ambientale messa in campo da questa amministrazione fin dal suo insediamento nel 2017. Un'amministrazione attenta e sempre pronta in ogni procedimento a rilevare le criticità e le eventuali ripercussioni negative di carattere ambientale, fino a ricorrere in giudizio contro la Regione, contrariamente a quanto avvenuto nelle amministrazioni precedenti. Questo corso inoltre vuole anche creare un "legame" più stretto e concreto tra la cittadinanza e le nostre Riserve».

«Le Comunità che vivono i territori di un'area protetta, siano essi residenti o cittadini temporanei di quel luogo, devono essere coinvolte a vario titolo, nella gestione, provando a farle diventare parte attiva – aggiunge la Delegata regionale del WWF Abruzzo Filomena Ricci – tra le azioni concrete che poniamo in essere quando veniamo chiamati a supportare le amministrazioni comunali questi percorsi sono la base su cui si cerca di stimolare crescita culturale e la nascita di esperienze occupazionali che rispettino gli equilibri della Natura facendoli propri».

Il corso avrà una durata di 25 ore, è rivolto ad un massimo di 30 iscritti, inizierà l'11 marzo e si concluderà entro aprile 2023. Si terrà parte in presenza e parte on line e prevede 3 webinar tematici, 1 visita di studio presso la Riserva Naturale Regionale/Oasi WWF "Calanchi di Atri", lezioni in campo e terminerà con 3 laboratori di ideazione e progettazione.

L'iscrizione potrà essere fatta entro il 05 marzo 2023, inviando le candidature via mail alla segreteria del corso all'indirizzo di posta elettronica segreteria@iaap.it

Verrà data la precedenza ai residenti nel Comune di Ortona e agli iscritti al WWF Italia.